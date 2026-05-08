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SCFI指數四大航線全漲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

大陸五一長假接近尾聲，本周上海集裝箱出口運價指數（SCFI）迎來長假後首度開盤，最新一期SCFI昨（8）日公布，指數上漲42.81點至1954.21點，周漲幅2.2%，四大主要航線都上漲。

國內國物流業者表示，隨著中東戰事爆發影響全球運力占比約1.5%，隨著旺季到來，缺船問題浮上檯面，運價勢必跟著漲。

原本業界預期假期剛結束、出貨量尚未明顯回升，運價表現恐偏淡，但最新公布的SCFI卻連續兩周上漲，顯示市場已有提前啟動漲勢的跡象。隨著後續出貨量逐步增加，市場推估，接下來運價漲幅可望進一步擴大。

另外，台驊（2636）昨日公告拉高資金使用效益，於5月6日至5月8日出售手中持有1,500張長榮海運，每股平均出售價格為211.82元；截至目前為止，台驊手中仍持有長榮海運6,500張股票，持股比例0.3%，持續看好中、長期貨櫃輪市場展望。

運價 中東 上海

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