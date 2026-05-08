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台化公告處分雲林麥寮閒置土地 預計處分利益1.84億元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
圖為台塑集團六輕廠。 本報系資料庫
圖為台塑集團六輕廠。 本報系資料庫

台化（1326）今日公告處分雲林麥寮閒置土地，予關係人麥寮汽電公司，以配合麥寮汽電公司設置太陽光電廠用地需求。

台化公告，擬處分雲林縣麥寮鄉許厝寮段許厝寮小段地號677、677-1、677-2、682、686等土地，合計處分土地14,642.51坪，總價款2.37億元，預計處分利益1.84億元。

台化也於今日董事會通過第1季財報，第1季稅後純益62.45億元，每股純益（EPS）1.07元。

展望5月，台化指出，預估仍將戰爭影響，原油、輕油等原料行情仍有大幅度波動，下游客戶則已有抵抗高價成品的心理，如大陸聚酯產業鏈，開動率均降低，整月聚酯、長纖產銷率低於100%。有鑑於此，台化安排芳香烴第三廠、苯乙烯第二廠、麥寮PTA廠進行歲修，雖影響台灣廠區營業額縮減，但可避免儲備高價原料，靜待中東戰事未來進一步發展，爭取最有利的操作空間。寧波及越南廠區，則維持全產全銷。

石化產品部分，因輕油價格居高不下，本公司提高利差較佳的混合二甲苯及甲苯進料比例，維持開動，6月初芳香烴三廠結束定檢重啟，配合塑化公司輕油供應量提升，預期開動率可逐步回升。

塑料產品方面，與客戶於戰事期間已建立戰略夥伴情誼，藉此加深內銷及其他地區客戶的合作，隨行就市，確保營業動能。

台化 EPS 雲林

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