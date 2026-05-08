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JINS來台10年衝破百店 總經理邱明琪：台灣成海外最成功市場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
JINS台灣總經理邱明琪表示，台灣不僅是JINS海外市場中表現最成功的市場，未來將啟動分眾化經營策略，作為下一個10年的成長動能。記者嚴雅芳／攝影
JINS台灣總經理邱明琪表示，台灣不僅是JINS海外市場中表現最成功的市場，未來將啟動分眾化經營策略，作為下一個10年的成長動能。記者嚴雅芳／攝影

日系眼鏡品牌JINS來台滿10年，8日正式宣布全台門市突破100家，成為首個在台達成百店直營規模的日系品牌。JINS台灣總經理邱明琪表示，台灣不僅是JINS海外市場中表現最成功的市場，未來將啟動分眾化經營策略，鎖定熟齡客群與年輕族群雙軌布局，作為下一個10年的成長動能。

JINS今於統一時代百貨台北店舉辦「睛彩100百店歡慶記者會」。邱明琪回憶，10年前品牌首場記者會同樣在統一時代店舉行，當時新店開幕吸引大量消費者排隊，「客人多到擠不進去」，如今歷經十年拓點，終於完成百店里程碑。

JINS指出，自2015年登台以來，累計服務人次已超過250萬人，平均約每1.2個月便開出一家新店。近年展店速度更進一步加快，自去年至今平均每18天便新增一家門市，反映品牌持續深化在台布局。

邱明琪表示，過去十年品牌歷經不少挑戰與起伏，但台灣市場始終維持強勁成長，也成為JINS海外市場中成績最佳的據點。除了持續展店，品牌近年也積極投入永續、平權與公益活動，希望在經營之外，對台灣社會帶來更多正向影響。

展望下一個十年，JINS將啟動兩大新戰略。首先，將強化熟齡市場布局，針對中高年齡層打造「大人系店鋪」，從選址、店裝、商品組合到服務模式全面調整，導入更多一對一專屬服務，希望提供更客製化的配鏡體驗。

另一方面，JINS也將持續推動年輕副牌「RIM BY JINS」，鎖定10至20歲年輕客群，導入更多潮流鏡框與穿搭型商品。目前RIM BY JINS在台已有五家門市，未來仍將持續展店，搶攻年輕世代市場。

除了營運布局，JINS近年亦持續深化ESG與公益參與。品牌自2022年起推動「廢鏡新思」計畫，將回收眼鏡轉化為環保裝置藝術；支持導盲犬的公益義賣活動也即將邁入第七年。此外，JINS已連續兩年舉辦結合音樂、市集與公益的「野餐我PET你 滾草皮音樂市集」，強化品牌與在地社會連結。

為慶祝百店里程碑，JINS此次特別邀請100位長期支持品牌的VIP顧客到場，並致贈專屬禮盒，現場也祭出總額超過20萬元現金抽獎活動，其中一名VIP獨得10萬元現金大獎。邱明琪表示，「250萬人次的服務紀錄，代表250萬份對JINS的信任」，未來品牌仍將持續深耕台灣市場。

JINS 總經理

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