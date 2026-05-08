漢康-KY擬5月底登創新板 抗癌新藥啟動全球授權洽談

專注腫瘤免疫新藥研發的漢康-KY預計5月底前掛牌創新板上市，董事長劉世高表示，核心技術平台已推進8項創新蛋白生物藥研發，其中抗癌新藥HCB101去年完成2.02億美元早期授權案，並正與國際藥廠洽談全球授權，瞄準全球腫瘤免疫治療市場商機。

漢康今天舉辦媒體交流會。漢康為擁有三功能融合蛋白生物藥技術的次世代免疫療法公司，創辦人兼董事長劉世高，曾任職於跨國藥廠BMS（必治妥施貴寶）、Amgen（安進）等；他在2020年回台灣創辦漢康，聚焦癌症與自體免疫疾病二大領域並投入研發，劉世高個人持股達4成。

他說，漢康建立的核心「FBDB多功能融合蛋白技術平台」，已有8種創新蛋白生物藥進行研發及製程開發，具抗癌潛力，並持續取得多項專利，其中HCB101及HCB301二大候選新藥率先進入臨床試驗階段，HCB101正執行臨床試驗，在頭頸癌、胃癌、三陰性乳癌及結直腸癌等適應症表現突出。

劉世高表示，HCB101在去年以2.02億美元完成早期授權，將中國大陸與其他特定國家等地區的市場開發與銷售權利，獨家授予生物製藥公司復宏漢霖，目前持續與超過10家世界排名國際藥廠洽談全球授權，其中有潛在合作對象進入盡職調查階段。

此外，主要用於治療多種實體腫瘤或血液腫瘤的HCB301，一期臨床數據逐步釋出，也展開探索性合作洽談；他說，公司將透過授權、共同開發或併購等多種獲利模式，加速新藥的商業化腳步，以創造營收挹注機會。

展望未來，他表示，漢康將持續深耕免疫腫瘤療法，整合美、中、台的臨床資源與研發實力，加速推動HCB101與HCB301的臨床進度與全球授權，並規畫提交旗下針對自體免疫疾病的創新藥物（如HCB206）的IND（臨床申請）。