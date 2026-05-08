快訊

兒子帶頭打人？前立委遭惡煞攻擊倒地 北港朝天宮董座回應

「什麼時候變一言堂？」軍購三讀 趙少康示警鄭麗文：別搞到令不出黨中央

吳慷仁被問「搞台獨」？親上火線回應 推眼鏡符號微博炸鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

漢康-KY擬5月底登創新板 抗癌新藥啟動全球授權洽談

中央社／ 台北8日電

專注腫瘤免疫新藥研發的漢康-KY預計5月底前掛牌創新板上市，董事長劉世高表示，核心技術平台已推進8項創新蛋白生物藥研發，其中抗癌新藥HCB101去年完成2.02億美元早期授權案，並正與國際藥廠洽談全球授權，瞄準全球腫瘤免疫治療市場商機。

漢康今天舉辦媒體交流會。漢康為擁有三功能融合蛋白生物藥技術的次世代免疫療法公司，創辦人兼董事長劉世高，曾任職於跨國藥廠BMS（必治妥施貴寶）、Amgen（安進）等；他在2020年回台灣創辦漢康，聚焦癌症與自體免疫疾病二大領域並投入研發，劉世高個人持股達4成。

他說，漢康建立的核心「FBDB多功能融合蛋白技術平台」，已有8種創新蛋白生物藥進行研發及製程開發，具抗癌潛力，並持續取得多項專利，其中HCB101及HCB301二大候選新藥率先進入臨床試驗階段，HCB101正執行臨床試驗，在頭頸癌、胃癌、三陰性乳癌及結直腸癌等適應症表現突出。

劉世高表示，HCB101在去年以2.02億美元完成早期授權，將中國大陸與其他特定國家等地區的市場開發與銷售權利，獨家授予生物製藥公司復宏漢霖，目前持續與超過10家世界排名國際藥廠洽談全球授權，其中有潛在合作對象進入盡職調查階段。

此外，主要用於治療多種實體腫瘤或血液腫瘤的HCB301，一期臨床數據逐步釋出，也展開探索性合作洽談；他說，公司將透過授權、共同開發或併購等多種獲利模式，加速新藥的商業化腳步，以創造營收挹注機會。

展望未來，他表示，漢康將持續深耕免疫腫瘤療法，整合美、中、台的臨床資源與研發實力，加速推動HCB101與HCB301的臨床進度與全球授權，並規畫提交旗下針對自體免疫疾病的創新藥物（如HCB206）的IND（臨床申請）。

癌症

延伸閱讀

漢達財報／產品組合優化帶動單季獲利 第1季年增七成、EPS 0.46元

藥華藥4月營收創高、首次衝破20億元 股價大漲一舉站上季線

逾20年與攝護腺癌抗衡 6旬男經2次「放射性配體治療」幾乎痊癒

AI預防胰臟癌風險 辨識準確率逾七成

相關新聞

2026長榮航空馬拉松10月25日開跑 EXPO正式登場

長榮航空（2618）馬拉松將於10月25日正式開跑，全新「跑旅航站EXPO」登場打造一站式跑旅體驗；同時推動公益關懷「讓我伴你飛」 打造綠色馬拉松深化企業社會責任。

家樂福夏季水果大軍到位！西瓜進貨1,250噸 芒果、百香果熱銷

5月氣溫攀升，迎接夏日消暑，富含營養的水果正是國人首！受惠於今年氣候穩定， 夏季水果採收量豐碩，家樂福已備妥充足貨量。初步統計，深受國人喜愛的「暢銷三巨頭」： 西瓜進貨約 1,250 噸、芒果約 100 噸、百香果約5噸，確保供應無虞。

中鋼董事會通過任命技術副總劉宏義升任執行副總

中鋼（2002）8日董事會通過三、四號燒結設備汰舊換新計畫核議及任命技術副總劉宏義升任執行副總。

SCFI運價指數提前開漲 北美線漲幅達3%

大陸五一長假接近尾聲，本周SCFI運價指數長假後首開盤，原本業界認為長假才剛結束，貨量不會太多，然而，最新公布SCFI運價連二漲，有提前開漲趨勢，隨著出貨量增加後，推估接下來運價漲幅會加大。

桃園八德中央社宅「瑞祥安居」動土 估2029年完工

桃園八德的「瑞祥安居」社宅8日舉行動土典禮，國家住都中心表示，這是繼「白鷺安居」後，中央在八德動土的第二處社宅，210戶預計2029年完工，總工程經費約13億5,750萬元，由中央全額投資興建。

男女扛貸能力拉近！25歲以上女力扛貸900萬 最愛這類產品

台灣男女購屋年齡層大不同，台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，2025年全台男性申貸者集中在30~35歲之間，占19.7%，其次為35~40歲，女性主力則集中在40至45歲族群，交易占比達18.1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。