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台化、福懋出售麥寮閒置土地 合計價款5.56億元
台化、福懋今天分別公告，處分雲林麥寮的閒置土地，予關係人麥寮汽電公司，合計價款新台幣5.56億元。
台化今天公告處分雲林縣麥寮鄉許厝寮段5筆閒置土地，予關係人麥寮汽電公司，總價款2.37億元，預計可獲處分利益1.84億元。
台化表示，這主要是配合麥寮汽電公司設置太陽光電廠的用地需求。
福懋今天也召開重大訊息記者會，宣布為活化閒置土地，擬將位於雲林縣麥寮鄉許厝寮段的4筆土地，以每坪新台幣1.9萬元，合計總價款3.19億元，出售予關係人麥寮汽電公司。
福懋副總經理鄭宏寧表示，扣除取得成本及稅賦之後，預估可獲處分利益約2.67億元。
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