家樂福夏季水果大軍到位！西瓜進貨1,250噸 芒果、百香果熱銷

5月氣溫攀升，迎接夏日消暑，富含營養的水果正是國人首！受惠於今年氣候穩定， 夏季水果採收量豐碩，家樂福已備妥充足貨量。初步統計，深受國人喜愛的「暢銷三巨頭」： 西瓜進貨約 1,250 噸、芒果約 100 噸、百香果約5噸，確保供應無虞。

其中，產地分別來自高雄美濃的履歷百香果園，由農民吳成璽先生傾心栽種，提供具備「產銷履歷認證」的高品質百香果；芒果則網羅了屏東最具代表性的產區，包含外銷等級的「盧家愛文芒果」，以及由屏東萬巒農民朱明政先生栽種、素有芒果之王美譽的「金煌芒果」； 此外，還有在花蓮玉里由接承培育技術的外國女婿所栽種的「大西瓜」。

由農民吳成璽先生精心栽培、位於高雄美濃的履歷百香果園，不僅有嚴格 的產銷履歷把關，藥劑與施肥紀錄皆可追溯；更重要的是，其產季與南投做出區隔，每年2月即開始產出，一直採收到6月左右。全程採網室栽培，相較於室外種植，果型更大、品質更佳，果皮也更為乾淨細緻。

其中，「滿天星百香果」外觀呈現優雅的淺棕色，個頭比一般百香果大上 1.3 倍，採收時特別採用吊網接果，待成熟後自然落果，確保甜度與風味皆處於巔峰狀態。此外，今年特別培育新品種「藍星百香果」，這也是近期在北部拍賣市場創下佳績的新焦點，外觀雖與一般品種相似，但甜度與香氣更勝一籌。

芒果堪稱夏季水果中運用最廣泛的「消暑聖品」，家樂福長期合作的農家之一「盧家愛文芒果園」，現由第三代青農盧旺昇先生接手經營。其栽種的芒果以「喝牛奶長大」聞名，孕育出堪稱芒果界 LV 的外銷等級。該果園已通過外銷供果園認證，是屏東極具代表性的精品芒果指標。 除了愛文，屏東萬巒由農民朱明政先生精心栽種的「芒果之王—金煌芒果」同樣不容錯過。 朱先生培育的金煌芒果果形碩大，單顆重量可達 1.5 公斤，果肉比例極高且香氣濃郁。

在眾多水果之中，「西瓜」絕對穩坐夏季水果之王的寶座。台灣西瓜的主要產區分佈於花蓮、 台南、雲林、屏東及彰化等地，其中又以花蓮玉里得天獨厚的環境，培育出以「尚沙、尚甜」 聞名的玉里西瓜。家樂福多年來深度合作的夥伴，便是來自玉里的「黑女婿」大西瓜， 這些西瓜種植於秀姑巒溪床的沙礫地，年產量約三萬顆，果形碩大且具備「沙、脆、甜」三 大特色，甜度最高可達 13-15 度。

來自高雄美濃的履歷百香果園，由農民吳成璽先生栽種，提供具備「產銷履歷認證」的百香果。記者侯思蘋／攝影