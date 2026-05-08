快訊

白衣惡煞闖住家…北港朝天宮前董座曾蔡美佐遭圍毆住院 廟方說話了

打伊朗打成「跛腳巨人」？陸專家疑美國恐已難保台 川普難壓習近平

任天堂Switch 2也漲價！日本變貴2千元 台灣公告這日起調整定價

聽新聞
0:00 / 0:00

家樂福夏季水果大軍到位！西瓜進貨1,250噸 芒果、百香果熱銷

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
花蓮玉里由接承培育技術的外國女婿所栽種的「黑女婿」大西瓜。記者侯思蘋／攝影
花蓮玉里由接承培育技術的外國女婿所栽種的「黑女婿」大西瓜。記者侯思蘋／攝影

5月氣溫攀升，迎接夏日消暑，富含營養的水果正是國人首！受惠於今年氣候穩定， 夏季水果採收量豐碩，家樂福已備妥充足貨量。初步統計，深受國人喜愛的「暢銷三巨頭」： 西瓜進貨約 1,250 噸、芒果約 100 噸、百香果約5噸，確保供應無虞。

其中，產地分別來自高雄美濃的履歷百香果園，由農民吳成璽先生傾心栽種，提供具備「產銷履歷認證」的高品質百香果；芒果則網羅了屏東最具代表性的產區，包含外銷等級的「盧家愛文芒果」，以及由屏東萬巒農民朱明政先生栽種、素有芒果之王美譽的「金煌芒果」； 此外，還有在花蓮玉里由接承培育技術的外國女婿所栽種的「大西瓜」。

由農民吳成璽先生精心栽培、位於高雄美濃的履歷百香果園，不僅有嚴格 的產銷履歷把關，藥劑與施肥紀錄皆可追溯；更重要的是，其產季與南投做出區隔，每年2月即開始產出，一直採收到6月左右。全程採網室栽培，相較於室外種植，果型更大、品質更佳，果皮也更為乾淨細緻。

其中，「滿天星百香果」外觀呈現優雅的淺棕色，個頭比一般百香果大上 1.3 倍，採收時特別採用吊網接果，待成熟後自然落果，確保甜度與風味皆處於巔峰狀態。此外，今年特別培育新品種「藍星百香果」，這也是近期在北部拍賣市場創下佳績的新焦點，外觀雖與一般品種相似，但甜度與香氣更勝一籌。

芒果堪稱夏季水果中運用最廣泛的「消暑聖品」，家樂福長期合作的農家之一「盧家愛文芒果園」，現由第三代青農盧旺昇先生接手經營。其栽種的芒果以「喝牛奶長大」聞名，孕育出堪稱芒果界 LV 的外銷等級。該果園已通過外銷供果園認證，是屏東極具代表性的精品芒果指標。 除了愛文，屏東萬巒由農民朱明政先生精心栽種的「芒果之王—金煌芒果」同樣不容錯過。 朱先生培育的金煌芒果果形碩大，單顆重量可達 1.5 公斤，果肉比例極高且香氣濃郁。

在眾多水果之中，「西瓜」絕對穩坐夏季水果之王的寶座。台灣西瓜的主要產區分佈於花蓮、 台南、雲林、屏東及彰化等地，其中又以花蓮玉里得天獨厚的環境，培育出以「尚沙、尚甜」 聞名的玉里西瓜。家樂福多年來深度合作的夥伴，便是來自玉里的「黑女婿」大西瓜， 這些西瓜種植於秀姑巒溪床的沙礫地，年產量約三萬顆，果形碩大且具備「沙、脆、甜」三 大特色，甜度最高可達 13-15 度。

來自高雄美濃的履歷百香果園，由農民吳成璽先生栽種，提供具備「產銷履歷認證」的百香果。記者侯思蘋／攝影
來自高雄美濃的履歷百香果園，由農民吳成璽先生栽種，提供具備「產銷履歷認證」的百香果。記者侯思蘋／攝影

由屏東萬巒農民朱明政先生栽種、素有芒果之王美譽的「金煌芒果」。記者侯思蘋／攝影
由屏東萬巒農民朱明政先生栽種、素有芒果之王美譽的「金煌芒果」。記者侯思蘋／攝影

芒果 西瓜 屏東

延伸閱讀

日網紅發「地圖炮」喊想吃芒果 意外釣出全台果農發聲

芋頭控、芒果控都暴動！桂冠冰菓室夏季冰品大升級　還有雙拼冰桶

雲科大「芒果炸彈」一票校友曾被砸中 校方今祭獎金辦打芒果比賽

日本女孩初嚐「梅粉芭樂」超驚艷 揭台日水果吃法差別引熱議

相關新聞

家樂福夏季水果大軍到位！西瓜進貨1,250噸 芒果、百香果熱銷

5月氣溫攀升，迎接夏日消暑，富含營養的水果正是國人首！受惠於今年氣候穩定， 夏季水果採收量豐碩，家樂福已備妥充足貨量。初步統計，深受國人喜愛的「暢銷三巨頭」： 西瓜進貨約 1,250 噸、芒果約 100 噸、百香果約5噸，確保供應無虞。

中鋼董事會通過任命技術副總劉宏義升任執行副總

中鋼（2002）8日董事會通過三、四號燒結設備汰舊換新計畫核議及任命技術副總劉宏義升任執行副總。

SCFI運價指數提前開漲 北美線漲幅達3%

大陸五一長假接近尾聲，本周SCFI運價指數長假後首開盤，原本業界認為長假才剛結束，貨量不會太多，然而，最新公布SCFI運價連二漲，有提前開漲趨勢，隨著出貨量增加後，推估接下來運價漲幅會加大。

桃園八德中央社宅「瑞祥安居」動土 估2029年完工

桃園八德的「瑞祥安居」社宅8日舉行動土典禮，國家住都中心表示，這是繼「白鷺安居」後，中央在八德動土的第二處社宅，210戶預計2029年完工，總工程經費約13億5,750萬元，由中央全額投資興建。

男女扛貸能力拉近！25歲以上女力扛貸900萬 最愛這類產品

台灣男女購屋年齡層大不同，台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，2025年全台男性申貸者集中在30~35歲之間，占19.7%，其次為35~40歲，女性主力則集中在40至45歲族群，交易占比達18.1%。

漢來美食首季每股盈餘創高　宴會需求及展店效益發威

漢來美食受惠主力品牌島語自助餐及湯包的展店效益，加上宴會需求暢旺，帶動整體營收成長，結算第1季稅後淨利新台幣2.48億元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。