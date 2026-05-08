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台鐵響應國際博物館日 聯名便當11日起限量開賣

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
期間限定的聯名「旅客食光便當」，自5月11日至19日限時販售，每份售價150元。台鐵／提供
期間限定的聯名「旅客食光便當」，自5月11日至19日限時販售，每份售價150元。台鐵／提供

台鐵公司攜手客家委員會客家文化發展中心，共同響應「國際博物館日」，推出期間限定的聯名「旅客食光便當」。這款便當融合客家特色食材與在地風味，打造兼具文化意涵與美味享受的餐飲體驗。便當自5月11日至19日限時販售，每份售價150元，數量有限，售完為止。

「旅客食光便當」以經典客家料理梅干爌肉為主菜，選用肥瘦相間的五花肉，濃郁油香與梅干菜的鹹香回甘相互交融，經長時間細火燉煮，肉質軟嫩、入口即化，是最令人回味的佐飯佳餚。再搭配客家傳統開胃料理醃蒜絲，將細嫩雞肉絲拌入醃製入味的蒜苗之中，口感清脆爽口，帶出清新開胃的層次。

配菜則嚴選客家庄經典風味，其中包含名列客家「四炒」之一的客家小炒，再佐以香氣濃郁的客家炒茄子與爽脆鹹香的豆豉炒山蘇等道地客家料理。最後以一顆醃漬梅作為點綴，酸香回甘之中，喚起客庄居民記憶中最純樸、最熟悉的兒時滋味。

隨著列車緩步進站，耳邊響起溫潤而親切的客語廣播，為這段旅程揭開序幕，也帶領旅客展開一場結合飲食與文化的感官之旅。

品嚐「旅客食光便當」的同時，也讓心靈跟著一同去旅行！本次「旅客食光便當」於5月11日開始於午餐時間販售，旅客可以在台鐵台中站、彰化站、新竹站及高鐵新烏日站之台鐵便當店購買，每個售價為150元，每日限量販售，販售至5月19日止，售完為止。

便當 台鐵 客家

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