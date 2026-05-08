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全家首度進駐國防部會客室 茶葉蛋成營區熱銷補給品

中央社／ 台北8日電

全家便利商店深化特殊場域經營，7日宣布攜手國防部，於博愛營區國防部會客室舉辦全家崇實店開幕儀式，此為便利商店首次進駐國軍核心對外接待場域，除了提升營區購物便利性外，軍營營站也從傳統補給功能，逐步朝生活服務場域轉型。

全家今天透過新聞稿表示，因有經營封閉型商圈的經驗，深耕軍營場域逾20年，長期於陸海空三軍及國防部相關據點拓展服務。今年以來展店動能持續提升，1月進駐高雄左營海軍新訓中心開設「海訓店」後，再於國防部會客室設立「崇實店」，軍營場域布局加速成形。

全家觀察，軍中消費呈現高度情境導向特性，以任務與訓練節奏為核心，形成任務間隙補給的消費型態，如今年初進駐左營海軍新訓中心「海訓店」，在高強度訓練環境下，即食微波主食、雞胸肉、茶葉蛋等高蛋白商品最受官兵青睞，茶葉蛋更為營區店舖熱銷冠軍。

全家北一營業本部本部長蕭大誠表示，軍營場域具備短時間、高頻率的補給需求特性，官兵多於訓練或勤務空檔進行快速採買，因此規劃更要強調效率與即時性。

全家崇實店採子母店型式營運，分別設置於國防部會客室1樓與B1空間，對應不同使用需求；1樓賣場空間約10坪，營業時間自早上7時至晚間9時，開放國軍官兵與會客外賓共同使用。

B1賣場則規劃為僅供官兵使用的補給空間，店內商品配置聚焦即食鮮食、機能補給、生活用品，涵蓋微波主食、烘焙麵包、Let's Café現調飲品及織品等品項，更設置多鍋茶葉蛋與番薯，因應官兵休憩與會客等不同需求。

國防部 茶葉蛋 便利商店

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