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中部自行車雙雄 台灣微轉、偉兒達獲准擴大投資

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

投資臺灣事務所8日通過六家企業擴大投資臺灣，包含根留企業方案的中國砂輪、工豐企業，以及中小企業方案的台灣微轉、偉兒達、永欣益、穎信牧場。截至目前，「投資臺灣三大方案」已吸引1,745家企業投資約2兆6,454億元，預估創造超過16萬個本國就業機會，後續仍有30家企業排隊待審。

國內半導體製程持續向先進領域邁進，帶動再生晶圓需求攀升。投資臺灣事務所指出，再生晶圓大廠中國砂輪規劃於竹南科學園區廠區增設產線，預計投資金額達22.3億元，擬增聘本國員工79名。新產線將導入AI技術與自動化搬運系統，優化生產排程並落實廢棄物回收再製，積極響應綠能減碳趨勢。

精密手工具製造商工豐企業則鎖定全球高端市場，預計投入19.6億元於台南官田興建新廠，新增165名就業機會。投資臺灣事務所表示，該公司擁有逾百件跨國專利，新廠將建置AI智慧機械與供應鏈雲端管理系統，透過機聯網即時監控產能，展現傳統手工具產業邁向數位轉型的決心。

自行車產業供應鏈亦有亮眼布局。投資臺灣事務所指出，台灣微轉看好電動自行車（E-Bike）商機，投資2.3億元於台中興建新廠並升級設備，發展電子變速技術。碳纖維零組件廠偉兒達則投入4億元於台中幼獅園區擴產，並導入AI智慧敲擊辨識系統提升品質控管。

而在傳統建材與民生供應方面，投資臺灣事務所指出，永欣益規劃投資4.9億元於高雄橋頭興建智慧化板材新廠，穎信牧場則投入台南官田建置現代化智慧畜牧場。總計本次六案通過，將為國內市場挹注逾53億元資金，並新增約322名本國就業機會。

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