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中鋼董事會通過任命技術副總劉宏義升任執行副總
中鋼（2002）8日董事會通過三、四號燒結設備汰舊換新計畫核議及任命技術副總劉宏義升任執行副總。
中鋼表示，為確保高爐燒結礦穩定供應、環保設備可長期穩定運作，通過投資新臺幣19億8,708萬元進行三、四號燒結設備汰舊換新計畫；計畫期間自2026年6月1日起至2029年6月30日止，為期三年一個月。
董事會也通過執行副總經理職務由技術副總經理劉宏義升任，自2026年5月8日起生效；劉宏義也同時擔任資訊安全長。
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