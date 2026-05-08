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SCFI運價指數提前開漲 北美線漲幅達3%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
SCFI運價指數開漲。示意圖／ingimage
SCFI運價指數開漲。示意圖／ingimage

大陸五一長假接近尾聲，本周SCFI運價指數長假後首開盤，原本業界認為長假才剛結束，貨量不會太多，然而，最新公布SCFI運價連二漲，有提前開漲趨勢，隨著出貨量增加後，推估接下來運價漲幅會加大。

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於8日出爐，指數上漲42.81點至1,954.21點，周漲幅2.23%，四大主要航線都上漲。國內國物流業者表示，隨著中東戰事爆發，波灣受困貨櫃輪達140艘、影響運力約50萬TEU，若以市場總運力3,300萬TEU計算，占比約1.5%，隨著旺季到來需求增加，運價勢必跟著漲。

遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達2,826美元，較前一期上漲104美元，周漲幅3.82%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達3,812美元，較前一期上漲121美元，周漲幅3.27%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,596美元，較前一期上漲75美元，周漲幅4.93%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,463美元，較前一期上漲33美元，周漲幅1.35%。

近洋線方面，遠東到東南亞、遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一周持平、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周上漲13美元。

運價 中東 上海

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