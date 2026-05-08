燁輝（2023）8日舉辦「上半年客戶聯誼會」，以「共好共成長」為核心精神，除了揭示旗艦品牌「MAXITRA™」的最新技術演進，更展現燁輝跳脫傳統供應商框架、深耕價值鏈共創的決心，與用戶並肩應對全球變革。

聯誼會中並透過邀請跨領域專家分享前瞻洞察，燁輝致力於為合作夥伴挹注宏觀視野，在動盪的產業環境中掌握戰略先機。

會中亮點為燁輝自創品牌的MAXITRA™ 鋅鋁鎂產品的最新應用成果，透過優化的鎂含量升級配方與卓越的切口自修復機制，MAXITRA™ 顯著提升了抗蝕性能與材料穩定性。這不僅為嚴苛腐蝕環境提供最佳的高階鋼材解決方案，優異的物理特性高度適用於當前需求爆發的AI伺服器機殼與基礎建置，展現強大的跨領域應用潛力。

為落實共成長理念，燁輝特邀會計師杜育任解析全球風險趨勢，並由成機工業的總經理楊燿榮分享成型設備智慧製造實務，透過引入外部專業智庫的加值服務，協助客戶掌握總體經濟脈動與生產優化策略，提升長期決策韌性。

燁輝表示，將持續扮演「專業資源整合者」的角色，並秉持在地服務理念，透過 MAXITRA™ 的優質產品實力，輔以鍍烤專家智庫的深度交流，與合作夥伴攜手，在綠色鋼鐵的新賽局中實現「共好共成長」的遠大願景。

燁輝客戶聯誼會，「共好共成長」鞏固優勢競爭力。燁輝／提供