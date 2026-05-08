上銀：攻AI人形機器人 受惠半導體自動化需求

傳動元件大廠上銀董事長卓文恒今天表示，上銀積極布局AI人形機器人和專用機器人關鍵傳動元件，也切入AI伺服器應用，受惠半導體和自動化產業需求增溫，包括滾珠螺桿和線性滑軌等主要產品交期拉長，目前持續加班去化訂單，今年營運成長可期。

上銀下午舉行線上法人說明會，展望今年營運，卓文恒表示，儘管有原物料成本上漲以及地緣政治風險影響，上銀今年營運目標比過去2至3年好，整體毛利率也可望較2025年明顯改善，有機會超過30%。

在調整產品價格部分，卓文恒指出，3月底因應原物料成本價格上漲，上銀調漲部分產品價格，大約在未來2至3個月開始逐步反映，未來市場若無太大波動，上銀不會再調整價格。

上銀說明，今年毛利率有機會受惠部分產品調漲價格提升、以及整體產能利用率提升等因素，不過仍需觀察匯率變數。

觀察訂單和交期動向，卓文恒指出，中國大陸自動化、半導體、工具機等產業需求持續成長，上銀包括滾珠螺桿、線軌滑軌、機器人等產品出貨增溫，上銀今年初開始實施部分加班以去化訂單，4月訂單仍多，目前持續加班去化接單。

卓文恒表示，目前滾珠螺桿產品平均交期拉長至約4.5至5個月，線性滑軌產品平均交期約3.5個月，交期拉長代表市場需求增溫，此外半導體設備領域需求成長，包括中國、台灣、日本等半導體設備廠商，今年拉貨力道持續增溫。

在機器人布局，卓文恒指出，上銀與美系物流等專用型機器人及人工智慧AI人形機器人廠商持續接觸，也與台灣製造機器人的代工廠洽商，上銀積極布局專用型和AI人形機器人包括減速機、滾珠螺桿、行星式滾柱螺桿等關鍵元件產品，相關產品持續試樣中。

展望今年機器人成長項目，卓文恒指出，今年上銀半導體應用晶圓機器人和晶圓移載系統平台出貨持續正向看待，今年物流專用型機器人可逐步小批量產，上銀持續切入美系機器狗產品。他表示，明年機器人產業可望持續發展。

在AI伺服器應用，卓文恒表示，上銀持續切入包括機櫃、散熱模組、接頭連接器等生產製造設備應用所需傳動元件產品。

上銀今天公布第1季財報，合併營收新台幣63.79億元，合併毛利率31.94%，是2023年第4季以來高點，單季合併營業利益6.3億元，營益率9.88%，是6季高點，歸屬母公司業主獲利5.79億元，也是6季來高點，每股基本純益1.64元。

上銀指出，市場需求從2025年底開始復甦，主要受惠半導體和AI產業、以及基礎建設等應用帶動。

從產品營收比重來看，根據資料，上銀第1季滾珠螺桿業績占比約20%，線性滑軌占比約60%，機器人營收占比提升至約12%，其他占比8%。