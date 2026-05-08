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桃園八德中央社宅「瑞祥安居」動土 估2029年完工

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
桃園瑞祥安居社宅動土典禮。國住都提供
桃園瑞祥安居社宅動土典禮。國住都提供

桃園八德的「瑞祥安居」社宅8日舉行動土典禮，國家住都中心表示，這是繼「白鷺安居」後，中央在八德動土的第二處社宅，210戶預計2029年完工，總工程經費約13億5,750萬元，由中央全額投資興建。

國住都指出，「瑞祥安居」鄰近瑞祥市民活動中心、國防大學校本部及瑞豐國小，周邊有八德藝文廣場、瑞發公園、楓樹腳公園及埤塘自然生態公園等全齡休憩場域，距桃園市共融親子館及興豐親子館也僅需5分鐘車程，育兒資源充足，且更寮腳商圈及八德生活圈可就近滿足日常採買需求。

交通位置也相當便利，車行10分鐘即達國道2號大湳交流道，介壽路上亦有多條公車路線可銜接捷運綠線G03巧克力站，通勤往來便捷。

「瑞祥安居」建築規模為1幢1棟地上10層、地下2層，共興建210戶居住單元。基地採無圍牆設計，以綠化的地面層開放空間與鄰里共享，並導入綠建築、智慧建築及耐震三大建築標章，營造舒適、安心、安全的居住環境。

本案更與桃園市政府合作，規劃設置幼兒園、身心障礙社區居住單元及社會局多元綜合服務中心，以提升地方社福服務量能，滿足多元族群照顧需求。

國住都說，八德區為目前桃園市人口數第4多、人口密度第2高的行政區，且近年仍持續增長，隨著未來捷運綠線及三鶯線延伸八德段通車，預期租住需求將更殷切。

桃園瑞祥安居社宅動土典禮。國住都提供
桃園瑞祥安居社宅動土典禮。國住都提供

桃園 社宅

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