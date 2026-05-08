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漢來美食首季每股盈餘創高　宴會需求及展店效益發威

中央社／ 台北8日電

漢來美食受惠主力品牌島語自助餐及湯包的展店效益，加上宴會需求暢旺，帶動整體營收成長，結算第1季稅後淨利新台幣2.48億元，季增142.82%、年增33.9%，每股盈餘5.87元，創上櫃以來新高。

漢來美食公布今年第1季財報，首季營收19.88億元，季增23.51%、年增14.57%；稅後淨利2.48億元，季增142.82%、年增33.9%，每股盈餘5.87元，優於去年第1季每股盈餘4.39元。

漢來美食分析，第1季成長動能主要來自兩大面向，包括宴會廳需求明顯回溫及展店效應。宴會需求方面，從農曆新年到企業尾牙、春酒，帶動北、高宴會廳業績全面成長，整體熱度延續到第2季；北部地區以婚宴為主要動能，南部地區則是社團授證、商務宴客為主。

其次是受惠品牌展店效應挹注營收，漢來美食中餐品牌上海湯包目前全台已有9家分店，單月營收表現較去年同期成長超越6成。另外，「名人坊」全台5家分店單月總營收也比同期成長4成，在宴會廳與主力品牌雙引擎帶動下，推升整體營收表現續創高峰。

漢來美食表示，自助餐品牌「島語」台中漢神洲際購物廣場分店正在趕工中，為品牌第4個據點；就目前3店的業績來看，今年第1季營收較去年同期成長2倍，後續看好台中及台北大巨蛋店加入，挹注營收成長。

展望後續，漢來美食5月受惠勞動節連假跟母親節，中、西餐各品牌餐廳訂位趨近滿檔；商品銷售方面，端午節檔期旗下各品牌推出禮盒銷售目標上看1.6萬組，預計可挹注1600萬元營收，第2季營運表現可望持穩。

漢來 營收 漢來美食

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