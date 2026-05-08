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東陽每股配發現金股利5元、現金殖利率8.3%
東陽（1319）董事會通過每股配發現金股利5元，以今天的平盤價格每股80元計算，現金殖利率8.3%，除息交易日6/22，股利發放日7月16日。
2026年第一季財報，營收56.31億，歲後純益歸9.56億、EPS1.62元。
東陽4月自結合併營收20.09億元，創單月同期第三高。前4月自結累計合併營收76.4億元。
東陽認為，銷美關稅尚未正式實施，但在市場需求及旺季效應延續帶動下，客戶下單意願逐漸提升。東陽持續強化產品競爭力，全力滿足客戶需求。
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