東陽每股配發現金股利5元、現金殖利率8.3%

台糖打造的「沙崙智慧綠能循環住宅園區」236戶是全台首座循環住宅，除成為各縣市爭相取經的示範基地，更成為國際建築界關注焦點，台南市議員李宗霖今質詢都發局指出，未來興建社會住宅政策應導入「循環宅」概念，讓居住正義與淨零永續同步推進。都發局表示，沙崙循環宅是一個很好的案例，未來會努力研議將此概念運用於社宅會。

2026-05-08 12:54