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航港局砸24.5億元推航運升級方案 聚焦淨零、數位轉型與人才培育

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
航港局長葉協隆。（航港局提供）
航港局長葉協隆。（航港局提供）

面對全球地緣政治衝擊、淨零減碳浪潮及智慧轉型趨勢，交通部航港局提出「航運產業升級方案（2026年至2029年）」，將以「引領綠色轉型」、「推動智慧創新」、「厚植人才培育」及「建構航運產業生態系」四大面向為核心，提出17項執行策略與48項具體行動方案，總經費規模達24.5億元。

交通部長陳世凱表示，航運產業正面臨快速變動的國際局勢與轉型壓力，肯定航港局以前瞻思維提出具體措施，並指示航港局整合各方資源，推動航運與物流、保險、金融等相關產業跨域合作，逐步建構完整航運產業生態系，提升整體競爭力。

航港局長葉協隆指出，台灣作為海島型國家，超過九成進出口貨物仰賴海運，貨櫃三雄更掌握全球約10%關鍵運能，顯示航運產業對台灣經濟的重要性。不過，疫後全球政經局勢變動快速，除面臨永續與智慧雙軸轉型挑戰，也面對人才高齡化、產業生態系整合等問題，因此必須透過系統性政策規劃與跨部會資源整合，強化產業韌性與國際競爭力。

在綠色轉型方面，航港局將擘劃海運淨零藍圖、制定減碳指引並推動綠色融資，鼓勵替代能源船舶投入環島貨櫃藍色公路，接軌全球2050淨零轉型路徑。

智慧創新方面，則將建置港口社群系統（PCS）資料交換平台，提升港航數位管理效能，透過數位應用優化港航營運效率，並輔導業者提升數位競爭力。

人才培育方面，葉協隆表示，方案將以提升海運人才全球競爭力為核心，除持續培育青年、非海事背景與替代能源船員外，也將針對航運從業人員及海運學院應屆畢業生開設專業課程，建構完整人才培育體系。

至於航運產業生態系部分，航港局規劃成立「航運產業發展研究中心」，導入國際海事資源，串聯產學研與商業服務鏈，培育高階管理與跨域人才，打造航港產業共榮生態體系。

此外，葉協隆也透露，未來將檢討國籍船舶登記制度及相關稅制優惠。由於現行海運噸位稅制度限制較多，國籍航商適用意願偏低，後續將研議鬆綁租船比例限制、縮短適用年限，改善經營環境。

他並表示，為鼓勵航商「回籍」並提高國輪比例，航港局也將研究業界多年反映的外籍船員僱用比例鬆綁訴求，並與公會及業界充分討論可行方案，以提升國輪比例及民生物資運送穩定性。

葉協隆強調，此次方案除參考國際海運標竿國家經驗外，也透過多次產官學座談與實地拜會航商、公協會，掌握產業需求與政策建言。整體方案兼具實務性與系統性，將作為未來四年推動航運產業升級的重要政策藍圖。

航港局 陳世凱 減碳

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