台糖沙崙「循環宅」全台首例國際也關注 議員促台南社宅導入

台糖打造的「沙崙智慧綠能循環住宅園區」236戶是全台首座循環住宅，除成為各縣市爭相取經的示範基地，更成為國際建築界關注焦點，台南市議員李宗霖今質詢都發局指出，未來興建社會住宅政策應導入「循環宅」概念，讓居住正義與淨零永續同步推進。都發局表示，沙崙循環宅是一個很好的案例，未來會努力研議將此概念運用於社宅會。

李宗霖表示，位於歸仁的台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區，自2021年啟用以來，已累計吸引超過4700人次及產官學單位參訪，甚至獲得2024年英國世界建築新聞獎（WAN Awards）亞太區住宅類首獎，並於2026年登上義大利米蘭設計周，成為台灣循環建築的重要代表案例。包括台北、新北、桃園、台中等地方政府，也都曾前往實地考察。

李宗霖指出，沙崙循環宅最大的特色，在於導入「循環經濟」概念。從建材護照、模矩化設計、BIM建材資料庫，到太陽能發電、雨水與中水回收、廚餘循環及熱泵系統，皆展現未來住宅的新方向。其中更採用「以服務代替擁有」的租賃模式，包含電梯、家具、空調、衛浴及照明設備，均由廠商提供長期維護服務，降低後續汰換與廢棄成本。

李宗霖說，循環住宅不只是環保議題，更關係到居住品質與產業升級。透過彈性隔間與明管配置，未來社宅維修將更有效率，避免傳統住宅「修一條管線就敲牆拆屋」的高成本問題，同時帶動台南在地營建產業朝向低碳、智慧與永續方向轉型。

副秘書長兼都發局代理局長林榮川回應，沙崙循環宅為生態導向，若後續維管機制搭配妥當，是一個很好的示範點。最近有到新加坡參訪，也有學習到其落實之處，政府負責整個維護管理，經營十幾年都維持得很好。他補充，循環住宅觀念是對的，沙崙循環宅是一個很好的案例，但必須考慮初期、中期、長期的營運量，以及如何克服，至於將此概念運用於社宅會努力研議。

李宗霖強調，既然台糖身為國營企業已能成功示範，台南市政府更應積極跟進。他要求都發局研議，未來台南市社會住宅應逐步導入「設備租賃服務」、「建材護照」、「模矩化設計」及高效率雨、中水與太陽能系統，讓社宅不只是提供居住空間，更成為台南推動淨零轉型與循環城市的重要基地。他呼籲市府應把握沙崙綠能科學城發展契機，推動台南成為全台循環住宅與綠色社宅的領航城市。