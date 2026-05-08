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南亞 SAYA 機能環保賽衣連四年助攻 力挺2026台北101公益垂直馬拉松

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
南亞旗下永續品牌SAYA提供約5,600件回收再製的高機能環保賽衣。南亞指出，每件賽衣由約5支回收寶特瓶再生而成，相較傳統材質可大幅減少72%碳排放。南亞提供。
南亞旗下永續品牌SAYA提供約5,600件回收再製的高機能環保賽衣。南亞指出，每件賽衣由約5支回收寶特瓶再生而成，相較傳統材質可大幅減少72%碳排放。南亞提供。

2026台北101公益垂直馬拉松將於5月9日盛大開跑。南亞（1303）連續第四年贊助賽事機能賽衣，透過旗下永續品牌SAYA提供約5,600件回收再製的高機能環保賽衣，將減碳行動與極限運動結合，藉由賽事凝聚社會正向力量，提升大眾對環境議題的關注與認同。

南亞表示，今年賽衣延續「環保與機能並重」的設計理念，每件賽衣由約5支回收寶特瓶再生而成，相較傳統材質可大幅減少72%碳排放；布料採用特殊的「雙層六角蜂巢」織法，兼具透氣、輕量與保溫特性，內層可快速導汗、外層加速蒸發，能有效降低高強度運動下的黏膩感並減少體溫流失，助選手發揮最佳表現。

南亞SAYA長期致力於資源循環與低碳製程，每年回收約80億支寶特瓶製成再生纖維，除產品端外，南亞亦積極規劃回收各類賽衣製程中產生的邊角料，將其重新投入生產流程，落實資源循環再利用，完善紡織品的永續閉環系統。

南亞表示，透過持續支持垂直馬拉松，將環保理念與運動精神緊密結合，展現企業對永續發展的長期承諾，邀請參賽者在挑戰高度的同時，共同為地球盡一份心力。

南亞 台北101 台北

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