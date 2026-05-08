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7-ELEVEN「有肌商機」衝50億元！黃金滷蛋、水煮蛋擴大1,500店販售

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN「有肌商機」衝50億元！黃金滷蛋、水煮蛋擴大1,500店販售。7-ELEVE／提供
7-ELEVEN「有肌商機」衝50億元！黃金滷蛋、水煮蛋擴大1,500店販售。7-ELEVE／提供

隨著健康意識年輕化，日常健身與體態維護帶動蛋白質補充剛需成長，統一超（2912）7-ELEVEN為滿足消費者需求提供多樣化「蛋白友好」飲食選擇，包括即食雞胸肉、即食蛋品、減醣蔬食等，其中更進一步擴大免剝殼風味蛋品「黃金滷蛋」與「黃金水煮蛋」販售，估計今年優質蛋白補充相關餐飲業績上看50億元，創造全新「有肌商機」帶動鮮食相關業績樂觀成長。

7-ELEVEN攜手千禧之愛健康基金會自5月13日展開「蔬果佔一半 健康有保障」活動，響應全球永續健康飲食推動組織EAT-Lancet建議的「植物為主飲食法」(Plant-Based Diet)。此種飲食法不需要完全吃素也能減碳以改善全球氣候危機，還可對健康有益，只要注意每餐食物比例，將蔬菜、水果以3:2比例佔滿餐盤一半，再以全穀雜糧類、植物性蛋白質及堅果種子搭配少量動物性蛋白質填滿另一半，即可輕鬆實踐。

為鼓勵民眾親身嘗試，千禧之愛健康基金會於5月13日起偕統一集團舉辦蔬果踩點網路活動 https://lin.ee/nvRae5k，只要在7-ELEVEN購買2次新鮮蔬菜或水果商品並登錄發票，就有機會抽中iPhone17及500元商品卡；至其他6家統一企業集團關係企業購買蔬果商品之發票還可加碼抽；且購買紐西蘭奇異果還有機會獲得更多奇異果商品。

據國健署最新增修訂之《國人膳食營養素參考攝取量》草案[1]，成年人蛋白質建議攝取量提高至每公斤體重1.1g，長者則建議達每公斤體重1.2g；主要蛋白質攝取來源包括豆、魚、蛋、肉類。快速便利取得優質蛋白維持肌肉量與健康維護，這波「有肌商機」近年隨著商品多樣化推出，每年均以雙位數快速成長。

7-ELEVEN觀察，「有肌商機」帶動雞胸肉、蛋品、植物性蛋白飲等業績逐年成長，特別是即食蛋品需求攀升「小金蛋」茶葉蛋近5年來業績均雙位數成長，超商持續藉由革新商品帶來新的食感和風味，此次擴大於熱食自助區推出的「黃金滷蛋」與「黃金水煮蛋」於去年起在部分門市進行測試，消費者反應佳，今起兩款擴大導入1,500間門市限定販售(滷蛋1500店，同時販售水煮蛋110店)採用超商獨家蒸煮設備販售，嚴選CAS認證蛋品從去殼、高溫滅菌與真空包裝配送至門市為專業自動化流程，衛生安全兼顧。

「黃金滷蛋」採用獨家七種中藥材低溫慢滷，滷汁深入蛋黃，風味濃郁；「黃金水煮蛋」則主打少調味設計，並附鹽包供消費者自行調整口味，減少調味讓老人小孩也能安心食用，後續也將陸續拓展至更多門市。

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