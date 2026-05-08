台灣首筆醫療長照社會責任聯貸案 北富銀主辦杏業生技53億元聯貸簽約

台北富邦銀行與第一銀行主辦承業生醫企業集團旗下杏業生技股份有限公司(下稱「承業生醫」)53億元社會責任聯貸案，8日正式簽約。本案由北富銀擔任擔保品管理銀行暨社會責任貸款協調行、第一銀行擔任額度管理銀行，在彰化銀行、合作金庫、華南銀行及台新銀行4家銀行踴躍參與下，以超額募集率120%順利完成募集，展現聯貸銀行團對承業生醫投入台灣長照事業的支持與肯定。

北富銀表示，承業生醫深耕台灣近半世紀，秉持「承諾品質、健康守護、堅持專業」企業宗旨，致力引進各國際品牌高階醫療設備，目前已囊括放射腫瘤、影像醫學、神經醫學、外科及眼科等相關產品，並提供醫療院所涵蓋設備合作、營運諮詢、科室託管到院所經營等全方位醫療管理服務，營收成長屢創新高。近年來，因應高齡化趨勢，承業生醫除積極拓展新產品及精進服務品質外，數年前更率先與日本長照品牌櫻十字集團攜手成立合資公司，共同規劃在台灣的長照事業。

本次聯貸資金主要用於興建由承業生醫與日本櫻十字集團合作成立之「杏霖醫院暨長照園區」，該院區位於桃園楊梅，不僅擁有以骨科、復健科、老年醫學為主軸之醫療資源，還將興建機構式住宿，提供失智照護、養護服務和長期照護，讓長輩能在熟悉的環境裡看病、復健、安養，享受「醫養合一」的完善照顧。該院區預計2029年完工啟用，屆時可望透過創新的長照模式與跨域合作，打造更完整且具前瞻性的照護環境，成為北台灣醫養合一示範基地。

有別於聯貸市場中以單一醫院為主體的既有案件，本案結合醫院與長期照護機構，服務內容橫跨醫療與照護兩種體系。相較一般醫院，長照機構同時涉及政府補助、自費服務及醫療體系轉介等多元收入來源，營運結構與現金流樣態較為複雜，在授信評估、風險衡量與銀行團溝通上，皆具一定挑戰。

北富銀憑藉多項永續與社會責任授信案件經驗，擔任本案社會責任貸款協調行，於授信架構中明確界定資金用途與社會效益對應關係，並依循社會責任貸款原則四項核心構成要素，協助銀行團在兼顧風險控管的前提下，將資金導入結合醫療與長期照護之公共健康服務體系，落實社會責任貸款精神。

近年來，北富銀持續深耕永續金融，2018年發行首檔綠色債券後，陸續完成可持續發展債券與社會責任債券發行，積極承作再生能源、能源效率提升、社會住宅、中小企業融資等相關專案，離岸風電授信主辦件數居台資銀行之冠，更是國內首家承作第三方認證綠色貸款聯貸、社會責任貸款聯貸與永續績效連結貸款的台資銀行，連續四年獲《Euromoney》台灣最佳ESG銀行肯定。未來，北富銀將持續以穩健授信與永續金融實務，支持具社會效益與公共價值的相關投融資案件，逐步擴大正向影響力，成為推動台灣永續發展的重要力量。