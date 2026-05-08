永光營收／4月7.21億元 年減1.37%

永光（1711）昨7日公布4月營收7.21億元，年減1.37%；前四月累計營收27.67億元，年增3.53%。

依各事業別來看，色料化學品年減9%，特用化學品年增38%，碳粉年減9%，電子化學品年減20%，醫藥化學品年減12%。

此外，今年前四月色料化學品累計營收年減4%、電子化學品年增24%、特用化學品年增4%、碳粉年減10%、醫藥化學品年增5%。

展望各事業別，占營收結構逾36%的色料事業部分，因中東戰爭因素，原料供應端相對掌握話語權與資源分配權，永光盡力調控成本及庫存、適度調整價格紓解成本壓力，並推廣優勢環保產品、擴大高利潤產品銷售。目前原料及產品庫存都在安全水位，也正積極尋找替代料源。

電化事業則受惠國際代工需求放大，對今年的成長相對較有把握。因應國際客戶要求，今年將有光阻新產線完工，今年將逐步推進驗證進度。

碳粉事業多數產品則處於盈虧邊緣，努力透過低價原料開發及替代，優化成本結構；並致力拓展區域市場，也找到幾個重要大市場，並從去年開始決定直接投入行銷通路人力，強化最後一哩路。