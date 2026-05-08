全家深耕軍營20年 首度進駐國防部會客室、開春連展兩店

全家（5903）持續深化特殊場域經營布局，7日宣布攜手國防部，於博愛營區國防部會客室舉辦「全家崇實店」開幕儀式，為便利商店首次進駐國軍核心對外接待場域；全家深耕軍營場域逾20年，長期於陸海空三軍及國防部相關據點拓展服務，厚實封閉型商圈的經營經驗。

今年以來展店動能持續提升，繼1月進駐高雄左營海軍新訓中心開設「海訓店」後，再於國防部會客室設立「崇實店」，短短時間連展兩店，顯示軍營場域布局加速成形。

國防部政戰局副局長胡瑞訓表示，近年國軍持續推動官兵生活照顧與福利提升，伴隨官兵生活型態與消費習慣改變，營站服務亦逐步轉型，讓官兵在執行任務之餘，能獲得更完善的日常支持。博愛營區為國軍重要行政運作據點，國防部會客室亦為兼具對外接待與交流功能之場域，此次與「全家」合作開設「崇實店」，導入便利商店服務與數位工具，不僅提升補給效率，也讓營區生活服務更貼近現代需求，進一步強化官兵照顧體系。

「全家」北一營業本部本部長蕭大誠表示，觀察軍營場域具備「短時間、高頻率」的補給需求特性，官兵多於訓練或勤務空檔進行快速採買，因此「全家」規劃更強調效率與即時性。「崇實店」聚焦三大服務亮點，打造高效率補給據點：首先，導入全家APP「隨買跨店取」與FamiNow預約快取服務，官兵可提前下單、快速領取，縮短等待時間；其次，強化雞胸肉、健康志向鮮食、茶葉蛋等高蛋白機能型商品配置，對應訓練與勤務需求；第三，導入Convenience Wear織品與多元生活用品，滿足臨時性與日常補給需求。

「全家」崇實店採子母店型式營運，分別設置於國防部會客室1樓與B1空間，對應不同使用需求。1樓賣場空間約10坪，營業時間自早上7點至晚間9點，開放國軍官兵與會客外賓共同使用；B1賣場則規劃為僅供官兵使用之補給空間，進一步強化場域區隔與動線效率。店內商品配置聚焦「即食鮮食、機能補給、生活用品」三大主軸，涵蓋微波主食、烘焙麵包、Let's Café現調飲品，以及Convenience Wear織品等品項，更設置多鍋茶葉蛋與雙機台夯番薯，滿足休憩補給與會客等不同情境下的多元需求。

「全家」觀察，軍中消費呈現高度情境導向特性，以任務與訓練節奏為核心，形成「任務間隙補給」的消費型態。如今年初進駐左營海軍新訓中心之「海訓店」，在高強度訓練環境下，即食微波主食、雞胸肉、茶葉蛋等高蛋白商品最受官兵青睞，茶葉蛋更為營區店舖熱銷冠軍；隨不同使用情境延伸，會客與等候帶動Let's Café與輕食等品類需求，另隨演訓與教召等活動展開，亦帶動營區內短期消費高峰，反映軍中具節奏性的消費結構。此外，部分營區店舖更導入Fami!ce霜淇淋療癒型商品，顯示便利商店在軍中場域，已由基礎補給延伸至生活與情緒層面，成為支撐官兵日常生活的重要服務節點。