投入青少年戲劇教育 磊山保經連續兩年獲《遠見》ESG 企業永續獎

在台灣教育現場，有一群孩子因家庭功能失衡或成長創傷，被編入中介教育體系，透過戲劇教育的引導，讓他們將心中的傷口撫平，找到對未來的嚮往。2026年第22屆《遠見》ESG 企業永續獎，磊山保經以「用戲劇教育，為孩子找到『說』的出口」方案，榮獲「教育推廣組 中小企業獎」。這是繼2025年磊山獲頒「人才發展組 中小企業獎」後，再度獲得評審肯定成為保經業唯一連續兩年獲獎的企業，彰顯磊山在公益永續實踐上長期深耕與持續投入。

磊山自2017年起，持續支持青少年表演藝術聯盟（青藝盟）長期投入青少年戲劇教育，透過「花樣年華全國青少年戲劇節」與「牽風箏的人」雙軌布局，一方面擴大青少年藝文參與的觸及面，另一方面深化中介教育的長期陪伴，兼顧廣度與深度，逐步發展出結合資源、師資與教育現場的行動模式。

其中「花樣年華全國青少年戲劇節」透過培訓、創作與展演歷程，讓青少年在長時間投入中培養表達能力與團隊合作，成為具指標性的全國性戲劇教育平台；「牽風箏的人」則長期進入中介教育現場，結合戲劇與社會情緒學習（SEL），穩定陪伴高風險青少年，協助其建立情緒表達與人際信任。

磊山保經董事長李佳蓉表示：「在舞台上，孩子不再是被標籤化的青少年，而是生命的主角。他們需要的不是被修正，而是被理解。許多孩子並非沒有能力，而是缺乏一個能安心表達、被接住的機會；當他們被看見、被理解，心裡那份原本壓抑的聲音，才有機會慢慢被說出來，也重新找回面對人生的力量。」

磊山保經總經理許弘偉進一步指出，風箏計畫方案核心在於建立「戲劇 × 社會情緒學習（SEL）」教學模組，保險的本質是風險預防，而教育正是最早的風險管理。與其在風險發生後補救，不如在更前端主動補位，透過中介教育導入戲劇教育，在非評價的表達空間讓高風險的孩子們得以說出情緒、理解他人，逐步建立自我認同，不僅讓孩子願意接受學習，為自己的未來找到目標，也能避免在人生關鍵時刻偏離軌道。

從舞台到人生，戲劇不只是表演，而是一種重新理解自己、與世界建立連結的過程。對磊山而言，這不只是一次公益行動，而是一項長期投入的教育工程。透過「陪伴、培力、共創」的模式，企業不僅支持孩子的成長，也協助教育現場建立可持續運作的系統。未來，磊山亦將持續深化戲劇教育行動，推動「牽風箏的人 2.0」，支持更多學校與場域參與，也讓更多在成長路上迷惘的孩子，有機會被穩穩接住。