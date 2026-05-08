全家首度進駐國防部！軍營便利商店再升級 官兵最愛商品曝光

全家（5903）持續深化特殊場域經營布局，宣布攜手國防部，於博愛營區國防部會客室舉辦「全家崇實店」開幕儀式，由國防部政戰局副局長胡瑞訓少將及全家北一營業本部本部長蕭大誠共同出席，此為便利商店首次進駐國軍核心對外接待場域，除提升營區購物便利性外，亦象徵營站由單純補給功能，進一步朝多元生活服務升級，展現公私協力優化官兵照顧體系之合作成果。

全家深耕軍營場域逾20年，長期於陸海空三軍及國防部相關據點拓展服務，厚實封閉型商圈的經營經驗。今年以來展店動能持續提升，繼1月進駐高雄左營海軍新訓中心開設「海訓店」後，再於國防部會客室設立「崇實店」，短短時間連展兩店，顯示軍營場域布局加速成形。歡慶全家進駐國防部會客室，「崇實店」更提供國軍官兵全店88折專屬優惠，亦可結合全家APP隨買跨店取與FamiNow預約快取等數位服務，強化日常補給便利性。

國防部政戰局副局長胡瑞訓表示，近年國軍持續推動官兵生活照顧與福利提升，伴隨官兵生活型態與消費習慣改變，營站服務亦逐步轉型，讓官兵在執行任務之餘，能獲得更完善的日常支持。博愛營區為國軍重要行政運作據點，國防部會客室亦為兼具對外接待與交流功能之場域，此次與「全家」合作開設「崇實店」，導入便利商店服務與數位工具，不僅提升補給效率，也讓營區生活服務更貼近現代需求，進一步強化官兵照顧體系。

全家北一營業本部本部長蕭大誠表示，觀察軍營場域具備「短時間、高頻率」的補給需求特性，官兵多於訓練或勤務空檔進行快速採買，因此「全家」規劃更強調效率與即時性。「崇實店」聚焦三大服務亮點，打造高效率補給據點：首先，導入全家APP「隨買跨店取」與FamiNow預約快取服務，官兵可提前下單、快速領取，縮短等待時間；其次，強化雞胸肉、健康志向鮮食、茶葉蛋等高蛋白機能型商品配置，對應訓練與勤務需求；第三，導入Convenience Wear織品與多元生活用品，滿足臨時性與日常補給需求。

全家崇實店採子母店型式營運，分別設置於國防部會客室1樓與B1空間，對應不同使用需求。1樓賣場空間約10坪，營業時間自早上7點至晚間9點，開放國軍官兵與會客外賓共同使用；B1賣場則規劃為僅供官兵使用之補給空間，進一步強化場域區隔與動線效率。店內商品配置聚焦「即食鮮食、機能補給、生活用品」三大主軸，涵蓋微波主食、烘焙麵包、Let’s Café現調飲品，以及Convenience Wear織品等品項，更設置多鍋茶葉蛋與雙機台夯番薯，滿足休憩補給與會客等不同情境下的多元需求。

全家觀察，軍中消費呈現高度情境導向特性，以任務與訓練節奏為核心，形成「任務間隙補給」的消費型態。如今年初進駐左營海軍新訓中心之「海訓店」，在高強度訓練環境下，即食微波主食、雞胸肉、茶葉蛋等高蛋白商品最受官兵青睞，茶葉蛋更為營區店舖熱銷冠軍；隨不同使用情境延伸，會客與等候帶動Let’s Café與輕食等品類需求，另隨演訓與教召等活動展開，亦帶動營區內短期消費高峰，反映軍中具節奏性的消費結構。此外，部分營區店舖更導入Fami!ce霜淇淋療癒型商品，顯示便利商店在軍中場域，已由基礎補給延伸至生活與情緒層面，成為支撐官兵日常生活的重要服務節點。