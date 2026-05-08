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美式賣場光環失色？全台「好市多宅」房價幾乎全跌

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
好市多。取自Google地圖
好市多。取自Google地圖

台南傳出將有第二間好市多，地點位於東區生產路，引起市場熱議，許多業者認為是房價利多。不過，住商機構觀察實價登錄指出，美式賣場受全台消費者歡迎，惟近年面臨房市趨冷，全台好市多周邊房價多呈下跌。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，隨著房市進入冷靜期，購屋族回歸理性，如僅有單一賣場話題，或難以支撐整體房價。

根據實價，目前全台已開設好市多共14家，分佈在六都與新竹市、嘉義市，其中僅雙北內湖、汐止周邊2025年平均成交單價分別略漲1.7%、4.8%，其餘好市多周邊房價都呈跌勢或平盤。

另外，南台灣近期矚目的台南第2家好市多，目前基地位在生產路與崇聖路口，觀察該區數據，2025年均價約落在33.5萬元，也下跌5.4%。

賴志昶分析，汐止、內湖區近年受惠南軟、內科及汐科發展，成為不少科技族群與高階主管的首選，區域本身亦有不少大型賣場機能，剛需自然強勁，加上又有已開工的汐東捷運等大型建設前景，使得房價具抗跌保值特性。

至於台南第二家好市多，住商不動產台南崇德加盟店店東劉恒愷分析，雖然區域房價微幅下跌，但當地為近期話題不斷的南台南副都心重劃區，且鄰近鐵路地下化後新增的南台南車站，加上周邊擁有巴克禮公園、崇明商圈、台南市立醫院以及崇明國中、崇明國小等明星學校，生活機能極具優勢。

他表示，目前區域新案價格已站穩4字頭，部分個案甚至達5字頭，雖因政府打房，買方猶豫，中古價格盤整，惟區域本身潛力足夠，如今又有大型賣場進駐，未來房市發展頗具前景。

賴志昶表示，大型賣場進駐，確實能大幅提升區域生活機能，但購屋族除考量商場便利性，也應實際走訪周邊環境，評估交通動線是否會對日常通勤造成干擾。

他表示，買房應綜合考量區域各種條件，包括學區、大眾運輸及未來建設，才能在入住後能同時享受機能，也確保資產長期保值。

全台好市多周邊房價統計。（表／住商機構提供）
全台好市多周邊房價統計。（表／住商機構提供）

好市多 汐止 房價

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