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松瑞藥全球布局再下一城 打進南非市場 多引擎成長動能全面啟動

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

松瑞藥（4167）近年持續深化全球市場布局，展現強勁成長動能。該公司7日宣布，繼主力產品「厄他培南」今年第1季成功打入中國市場後，旋即於4月攜手國際知名學名藥廠，成功取得南非藥證，為公司全球拓展再添重要里程碑。

松瑞藥並公布2026年第1季財報數字，營收為2.34億元，毛利率31%，稅後淨利0.9億元，每股純益（EPS）0.29元，與前一季相當。

松瑞藥表示，南非作為全球第七大「厄他培南」市場，市場規模與台灣市場相當，配合原料藥第三條產線下半年上線，預期將迅速轉化為營收動能。

針對備受期待的厄他培南原料藥第三條產線，松瑞藥表示已完成試產，並已接受台灣TFDA實地查廠，預料可順利取得GMP認證。

松瑞藥表示，在全球藥品最大的美國市場，松瑞「厄他培南」與「美洛培南」兩大產品與美國經銷商爭取進入更多醫院體系，目標於今年底美國市占率倍增。松瑞藥目前已成功在三十多個國家取得上市資格，在台灣、英國、智利等國家的市佔率已超過50%，並持續擴大註冊版圖。

針對松瑞藥今年營運展望，公司指出，隨著新產能逐步開出，將有效紓解供應瓶頸，進一步放大營運規模與出貨能力，市場普遍看好，在產品、產能與市場三大動能齊發之下，松瑞製藥邁向新一波成長高峰，展現長期投資價值。

此外，松瑞製藥持續拓展多元事業版圖，子公司推出的保健品牌，產品已進駐全台藥妝店、藥局、診所與電商平台，為集團注入新成長動能。綜觀松瑞製藥近年的發展，無論在產能、品質、市佔率或市場速度，松瑞藥都持續展現世界級的競爭優勢。未來將持續以創新為核心、全球視野為導向，朝向世界級醫藥企業大步邁進。

南非 EPS 營收

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