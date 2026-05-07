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台塑四寶營運動能 逐季走揚

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台塑集團旗下四大公司昨（7）日公布營運展望，在AI持續蓬勃之下，加上石化產品短線價格趨高，台塑（1301）、南亞均表示，第2季營運動能有望強過第1季。

台塑指出，美伊戰爭導致原油及乙、丙烯價格大漲，推升第2季石化產品價格，且有低價原料成品庫存，產品利差增加，第2季本業可望轉虧為盈，加上現金股利2.3億元入帳，以及轉投資收益增加，預期第2季營業額及獲利將優於第1季。

台塑表示，美伊戰爭影響中東的原油、輕油供應，亞洲石化廠安排歲修、降產，供給量減少，第2季石化產品價格可望維持高檔。即使終戰，相關石化廠短期內難恢復，市場供應仍失衡，石化產品價格可望維持高檔。

南亞表示，展望5月及第2季，預估營收可望月增、季增。電子材料5月、第2季營收估成長，主要受惠AI、雲端服務商大幅增加資本支出，帶動中高階電子材料用量，供應緊缺、量價上揚；化工產品也因乙二醇（EG）德州廠全能生產，預計帶動化工產品營收增加。聚酯產品5月營收則估持平、第2季營收略增。

台化表示，4月因塑化公司減供輕油等因素，營收略降，但獲利延續第1季表現，取得不錯的成績。預期5月仍持續受戰爭影響，台化安排芳香烴第三廠、苯乙烯第二廠、麥寮PTA廠進行歲修，爭取最有利操作空間。

台塑 台塑集團 中東

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