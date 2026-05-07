台塑四寶營收 亮正向訊號…4月勁揚26%

AI需求強勁、石化產品價漲帶動下，台塑四寶4月營收齊步年增，單月營收合計1,396.3億元，月減1.4%、年增26.2%。其中，台塑（1301）、南亞均年、月雙增，表現搶眼，台塑化、台化則呈年增、月減。

台塑四寶昨（7）日公布4月營收，台塑集團指出，整體而言，4月因原料供應緊繃、產品報價上行，銷售價差多較前月增加，但銷量則相對收縮，呈現「量減、價增」格局。

台塑四寶4月營收

台塑4月營收183.2億元，月增5.6%、年增13.3%；累計前四月營收603.1億元，年減4.8%。其中，4月銷售價差較3月增加42.3億元，量差則減少32.6億元。台塑指出，美伊戰爭持續，原油及輕油價格上漲，帶動2026年4月乙、丙烯合約價格皆較3月上漲23%，推升石化產品價格，使台塑4月各主要產品平均價格較3月上漲，漲幅介於20至55%之間。

不過，由於原油及輕油供應中斷，乙、丙烯原料打折供應，各產品產量減少，優先滿足國內下游加工客戶需求，致4月各主要產品銷售量較3月減少9.7萬噸。

南亞4月營收276.8億元，月增1.9%、年增19.4%，更寫近45個月新高；累計前四月營收962.7億元，年增8.5%。4月量差減少16.9億元，價差增加22億元。除電子材料需求續旺、使業績攀升，更有美國產能貢獻，推升單月營收。南亞指出，德州EG廠在利差加大、原料供應無虞的有利條件下，得以全能生產；而南卡聚酯廠因美國客戶以境內購料取代進口，轉單需求增加，加上瓶用粒進入旺季，使售價漲幅擴大。

台塑化4月營收615.2億元，月減2.8%、年增33%；累計前四月營收2,235.1億元，年增1.8%。4月銷售價差增加96億元，銷售量差減少114億元。

台塑化指出，4月因定檢、美伊戰爭導致中東原油交貨延宕等因素影響，加上受美伊緊張局勢趨緩影響，杜拜原油價格較3月下跌。不過，因荷姆茲海峽封鎖效應遞延，亞洲及中東部分煉油廠被迫減產，致成品油供應急速萎縮，推升成品油現貨價格，全產品每桶均價反較上月增加35.2美元。

台化也持續因塑膠產品價格隨原料行情上漲，帶動產品售價增加，4月營收321億元，月減4.8%、年增28.2%；累計前四月營收1,138.5億元，年增9.5%。4月量差減少49.2億元，售價差增加32.9億元。但也由於ARO-3廠進行年度檢修，PX及萃餘油回售台塑化，4月受量合計減少25.3億元。

此外，SM安排5月定檢，酚酮、PTA、PS、ABS因成本上漲推升價格，下游部分客戶觀望或減產，合計減少4.7億元。