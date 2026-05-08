正新董座 羅才仁將回歸掌舵

正新（2105）經營權將和平轉移，傳創辦人之子、前董座羅才仁回歸掌舵。市場傳出，國內輪胎雙雄之一的正新家族內部已有初步共識，啟動新一波管理權移轉計畫，將由正新橡膠集團創辦人羅結的次子羅才仁回歸掌權，可望擔任董事長職務。羅才仁的姐夫、現任董座陳榮華將卸任。

羅才仁歷任正新輪胎（中國）總經理、董事長。回顧他在正新的關鍵職位，2014年6月接替父親羅結擔任正新橡膠集團董事長。2020年6月卸下董事長一職。2023年5月正新董事改選，以副董事長之姿，回歸正新。

約六年前（2020年6月）正新輪胎董事改選，羅才仁遭到兄姊聯軍逼宮伏擊，在改選後的董事會選舉中未能續任董事長，自此退出正新輪胎的經營層，由羅才仁的二姊夫陳榮華擔任。

三年前（2023年5月）正新股東會改選董事，經過家族協調後，羅才仁以副董事長重回正新，最終董事會仍以陳榮華擔任董長、羅才仁任副董事長，家族氣氛融洽，一改之前的肅殺氛圍。在股東會改選後，羅才仁強調，正新是一個團隊，這個團隊的競爭力將使得正新愈來愈好。

今年5月26日正新將迎來再一次的董事改選，市場傳出，羅才仁將重新回任正新董事長，改選後正新的經營團隊是否出現大幅度的調整，則尚待觀察。