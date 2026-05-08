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永豐餘循環經濟 兩大榮耀

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
2026《遠見》ESG企業永續獎頒獎典禮，環境部長彭啓明（左）頒獎予永豐餘投控董事長葉惠青（右），肯定永豐餘在循環經濟的卓越實績。永豐餘／提供
2026《遠見》ESG企業永續獎頒獎典禮，環境部長彭啓明（左）頒獎予永豐餘投控董事長葉惠青（右），肯定永豐餘在循環經濟的卓越實績。永豐餘／提供

永豐餘（1907）在能源轉型與材料創新上的長期深耕，再度獲得高度肯定。昨（7）日一舉榮獲2026年《遠見》ESG企業永續獎兩項大獎。

永豐餘不僅獲「綜合績效—傳統產業首獎」的最高榮耀，更藉長達20年守護高雄大樹舊鐵橋濕地的行動，同步獲得「環境友善組績優獎」，展現企業在經營績效與自然共生上的雙軌實力。

《遠見》ESG企業永續獎今年邁入第22屆，永豐餘連年獲獎，今年首度奪下傳統產業首獎，象徵百年企業以循環經濟為核心轉型歷程，透過綠色轉型與技術創新，獲得市場與社會雙重肯定。

永豐餘1924年創立，長期實踐永豐餘學院院長何壽川所倡議的「醣經濟」理念，深耕材料科學與生質能源。永豐餘工紙紙器、林漿紙與消費品三事業群的臺灣廠區，所採購國外紙漿100%符合FSC與PEFC永續森林認證，原物料的綠色採購金額達新臺幣128億元，產品與包裝原料中可再生物料使用比例高達95%。在低碳能源的積極導入下，2024年永豐餘三事業群臺灣廠區溫室氣體排放量較2021年減少16.7%。

循環經濟的實踐，亦延伸至水資源管理與生態復育。自2005年起，永豐餘旗下中華紙漿久堂廠持續供應水源予高雄大樹舊鐵橋濕地，支應九成的用水需求，並結合員工志工的長期投入，將原本高灘荒地逐步轉型為兼具生態復育、環境教育與社區共融功能的重要場域，樹立企業參與自然治理的行動典範。2024年國際濕地科學家學會特別頒發「濕地卓越貢獻獎」予濕地復育推手何壽川院長，表彰其長期推動濕地保育的深遠貢獻。

永豐餘於2025年攜手產官學界，推動全亞洲首例「人工濕地碳匯提升計畫」，提出臺灣首套淡水草澤濕地減量方法學。永豐餘歷經20年耕耘，舊鐵橋濕地已從企業的單點實踐，擴展為帶動地方政府與產業鏈共同參與的「自然為本解方」的國家級示範場域，成為台灣邁向淨零目標的重要實證案例。

永豐餘 高雄

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