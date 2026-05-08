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遠東新世紀減碳治理 進度超預期

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

遠東新世紀（1402）昨（7）日表示，公司於2026年第22屆《遠見》ESG企業永續獎中榮獲傑出方案「低碳營運組」首獎，自獎項類別設立以來，今年第三度獲獎，成為全台此類別累計獲得「首獎」次數最多企業，展現公司在低碳轉型上的持續性與領先地位 。

減碳治理方面，遠東新世紀以創造能源最高價值及實現淨零排放為願景，設定短中長期減碳目標─2025年減碳30%、2030年減碳50%、2050年達到淨零排放。透過製程節能、設備改善、能源管理，結合AI技術提升能源使用效率，並積極布局再生能源，截至2025年底，溫室氣體排放量已較基準年（2020年）減少40%，超前目標進度。

針對綠色原料，從廢棄物回收邁向固碳材料研發，不僅將廢棄寶特瓶、紡織品、電子產品等轉化為可持續材料，更領先全球首創「AirTek PU」碳固定與再利用新技術，突破傳統聚氨酯(PU)製程瓶頸，將工業捕捉的二氧化碳轉化為高性能彈性材料之原料，實現「碳固定與再利用」目標，使遠東新世紀成為亞洲首家榮獲德國「二氧化碳利用創新獎」肯定的企業 。

遠東新世紀2025年綠色產品營收創下新台幣506億元新高，占生產事業營收比重逾四成，身為全球回收再生酯粒產業領導者，持續推動「單一材質循環設計」，以解決傳統鞋材或紡織品難以回收的痛點，同時積極落實再生產品管理，為台灣首家取得EN15343再生塑膠含量認證及RecyClass Recycling Process製程認證之企業，並取得日本JCII再生聚酯（rPET）食品包裝認證，協助全球市場客戶提升永續競爭力。

遠東新世紀不僅將低碳轉型視為企業環保責任，更融合核心本業，將其作為推動營收成長與強化國際競爭力的動能，持續於全球各地布局再生產能，引領產業航向淨零未來。

減碳 再生能源 永續

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