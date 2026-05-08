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企業永續獎 遠東新抱回雙獎

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
遠東新世紀三度榮獲傑出方案「低碳營運組」首獎，全國最優，公司紡織總部總經理李源珍（左起）、行政總部總經理鄭澄宇、及化纖總部總經理范欽智三人合影。遠東新世紀／提供
遠東新世紀三度榮獲傑出方案「低碳營運組」首獎，全國最優，公司紡織總部總經理李源珍（左起）、行政總部總經理鄭澄宇、及化纖總部總經理范欽智三人合影。遠東新世紀／提供

遠東新世紀（1402）於第22屆《遠見》ESG企業永續獎中，榮獲綜合績效─傳統產業組績優獎，以及傑出方案—低碳營運組首獎。行政總部總經理鄭澄宇昨（7）日親自出席頒獎典禮，代表受獎與致詞。

鄭澄宇表示，遠東新世紀投入回收產業已近40年，成為全球最大食品級回收再生聚酯供應商，公司不斷鑽研回收再生聚酯技術開發，擴大循環經濟在各產業中的實際應用，未來將持續運用核心能力與各界合作，串聯價值鏈低碳轉型。

面對氣候變遷的全球挑戰，遠東新世紀化被動為主動，將永續視為企業生存與發展的關鍵。

公司已明確設定2030年「三個50%」的目標：溫室氣體排放減少50%、綠色產品占比50%、綠色原料占比50%，以此作為商業模式轉型的核心引擎。

為應對區域化及在地化生產的趨勢，遠東新世紀超前部署全球一條龍的產業優勢，已在台灣、中國大陸、越南、日本、美國、馬來西亞及菲律賓建立完整生產基地，2025年越南回收聚酯新廠順利投產，未來在越南將持續擴充聚酯纖維及工業纖維產能，並於馬來西亞開拓回收聚酯新廠。

多元化的全球布局不僅有效分散地緣政治帶來的供應鏈風險，更透過在地化生產降低碳足跡，鞏固其作為國際品牌首選綠色合作夥伴的地位。

創新是遠東新世紀歷久彌新的DNA，公司的研發團隊已累積超過900件專利，研發成果屢獲義大利A'Design Award等國際大獎肯定。

同時，遠東新世紀正加速擁抱數位轉型，成立專案團隊推展「AI賦能」，從無人機智慧巡檢、能源管理到生成式AI輔助決策系統，構建智慧工廠以推進自動化與精準化生產，進而提升營運效率、預測市場趨勢，大幅強化科技競爭力。並推動數位人才轉型，透過提供生成式AI應用與大數據分析等培訓，賦能員工優化工作的流程 。

遠東新世紀在2025年CDP評比中，連續兩年於「氣候變遷」項目獲得最高A級，入列全球永續領導企業。此外，蟬聯入選道瓊領先指數（DJBIC）「永續新興市場指數」成分股及標普全球永續年鑑。在永續金融方面，榮獲FinanceAsia、Treasury Today等多項金融大獎。

氣候變遷 績效 總經理

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