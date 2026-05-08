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會計師看時事／物理AI崛起 建立信任度成關鍵

經濟日報／ 溫紹群（勤業眾信能源、資源與工業產業負責人、資深執行副總）

隨著代理型AI（Agentic AI）擴大推理、規劃與決策能力，AI從輔助決策邁入自主決策，成為企業生產力深度重塑營運與製造現場。當雪寶機器人成為NVIDIA GTC大會焦點，物理AI（Physical AI）的真實存在感進一步放大。

勤業眾信《2026製造產業趨勢展望》報告進階指出，Agentic AI不僅提升智慧製造與營運價值，更為Physical AI奠定關鍵基礎，此發展預期帶動製造業加速投資機器人，應用於搬運、分類與裝配等實際場景。

這股投資動能正在台灣加速形成，國家實驗研究院國家智慧機器人研究中心於今年4月正式揭牌，政府將投入100億元科技預算並由國發基金挹注100億元，以補助與投資雙軌協助機器人產業邁向創新，這是一場集結新創動能、資本市場與產業升級趨勢的戰略布局，共構台灣進入全球Physical AI與機器人產業的新路徑。

在這條賽道中，機器人新創的核心價值不只在於整合世界語言模型、多模態模型、感測、控制與機構件，更從數據平台、模型訓練與更新、訂閱制租賃、維運定義新服務模式，產業價值正從單次交易轉向長期服務，因此釋放出市場創新空間且帶動新創企業快速湧現。

當Physical AI從模型走入複雜的真實場域，機器人不再是部署於環境中的設備，而是能融入場景且持續產生投資報酬率（ROI）的解決方案，「接軌資本市場」即成為機器人新創企業從技術驗證邁向規模化的關鍵，而符合投資人期待的治理架構、財務透明度與營運指標，是後續Pre-IPO等接軌資本市場的重要基礎，亟須外部專業團隊協助建立完整的營運管理藍圖。

另一方面，機器人供應鏈發展也為台灣工具機與精密機械等提供高附加價值轉型的契機。台灣長期深耕全球半導體、電子與汽車產業等製造供應鏈，累積精密製造與製程管理的底蘊，使業者有機會從構件、傳動系統與運動模組切入機器人產業。

然而，此轉型關鍵在於能否從設備供應商升級為能理解場景並創造營運效益的解決方案商，這深層牽動轉型策略、人才結構與長期投資等企業核心能力，而非單純的產品延伸。

當機器人產業更深入多元場景應用，「可信任」將成為機器人商業化的重要前提，場域安全與隱私即是關鍵條件。

隨著機器人應用從工廠擴展至交通、居家、醫療等生活場景，將更廣泛感知環境、蒐集資料、直接與人類互動，因此，場域安全、資料隱私、風險管理將影響機器人創新的商業模式能否永續發展；同時，導入機器人生產力將使企業面對有別於傳統人力的新型管理風險，包括現場事故責任與資安防護等。

在《人工智慧基本法》的基礎上，未來機器人相關法規標準須與新創產品發展同步推進，以打造可信任的機器人。

製造業 機器人

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