聽新聞
0:00 / 0:00

職感心教練／放下執念 才能掌控自我

經濟日報／ 張子謙（科技公司專案管理部門資深處長、職涯成長與跨文化領域教練）

朋友信心滿滿地申請出差，卻因成本考量而被主管拒絕，儘管他理性上能理解，內心仍感受到強烈的挫折，總覺得自己「不被信任」，彷彿他的專業與存在是可有可無的。那種想要去說服主管，卻無力改變的念頭，在內心反覆盤旋，始終無法釋懷。

聽著他說明事件經過，我察覺到他心底真正在意的，並非出差的得失，而是那種「不被信任」的否定感。我看著他，直白地問：「你這份對信任的執念，是不是早就把你折磨得心力交瘁了？」他沉默半晌，沉重地向我點了點頭。

所謂「執念」，是指對某事物有著根深柢固、難以放下或改變的強烈念頭、想法或執著。它通常帶有負面色彩，是一種過度固執、被某事困住而失去自主權，影響心理健康，讓人焦躁不安。

人之所以困擾，通常不是因為事件本身，而是源自於對事件的「詮釋」。當我們將「自我」過度投射在特定事件中，便容易當局者迷，失去客觀立場。但要如何讓自己重新站回到理性的角度，過得輕鬆自在一些呢？

為了協助他擺脫執念的糾纏，我嘗試引導他將注意力，從腦海裡反覆糾結的念頭，轉移到客觀的實務上。透過將「執念具象化」，把內在問題「放到外面」，讓當事人可以去「看著它」，而不是「成為它」；幫助自己掙脫束縛，再拉開與它的距離，最後轉化為正向的行動力量。

「如果你現在的心境是一個畫面或物件，那會是什麼？」我問道。他想了想說：「就像一張被蓋上大大紅色『拒絕』印章的申請單。」我接著問：「在這情境中，你身處在哪裡、做什麼？」他眼睛睜大地說：「我在辦公室正死死地拿著這張申請單，盯著它看。」

我又問：「如果不改變事情本身，只改變你與它的距離、大小甚至用途，你會怎麼做？」他緩緩回答：「我可以把它放在辦公桌上，而不是一直拿在手上；或者，乾脆把它揉成一團，丟進垃圾桶。」我笑著說：「很好，這樣畫面是不是開始變得不一樣了？」

為了鬆動困境，把情緒轉化為具體行動，我接著問：「那麼現在，你覺得怎麼做會更貼近你的需求？」他深吸了一口氣，語氣和緩地說：「把那些負面的念頭留在桌上或垃圾桶吧。我是負責任的，即使現場的感受最真實，也可以提出備案，用其他方式盡可能達成目標。」

那一刻，我看見的，不只是他情緒的鬆動，也重新連結責任感與主動性。最終，他在處理好情緒之後，發出一封專業且客觀的信件，陳述原出差計畫的目標，並因應現狀提出了遠端與離線方案，盡力彌補無法到場的缺憾。

當你能將「抽象、無形」的執念，轉化為「具體、有形、可感知」的形式，也就是透過視覺、形象化描寫或實體化來呈現，你便容易理解、感受並控制它，來獲得釋放執念後可以選擇的自由，以此為自己打造一套可長期使用的內在治理系統。

主管

延伸閱讀

【專家解析】莫茲婷／當孩子伸手偷：他拿走的不是東西，而是未被滿足的愛（上）

心理諮商該說什麼？2個步驟教你第一次諮商怎麼表達問題

「妳交代工作的方式，我很不舒服」台灣人下屬不爽日本人長官 美國人神救援

套路超深！「5星座」最愛玩欲擒故縱 忽冷忽熱讓人超上頭

相關新聞

會計師看時事／物理AI崛起 建立信任度成關鍵

隨著代理型AI（Agentic AI）擴大推理、規劃與決策能力，AI從輔助決策邁入自主決策，成為企業生產力深度重塑營運與製造現場。當雪寶機器人成為NVIDIA GTC大會焦點，物理AI（Physica

思考方塊／政策穩定 有利科技自主

南韓軍工產業近年發展，高度令人驚奇，全球一些軍事權威媒體也廣泛報導該國發展的KF-21博拉美（Boramae，韓語意為「年輕的鷹」）戰鬥機。這款戰鬥機是由韓國航太（KAI）、韓華航太、韓華系統、南韓空

職感心教練／放下執念 才能掌控自我

朋友信心滿滿地申請出差，卻因成本考量而被主管拒絕，儘管他理性上能理解，內心仍感受到強烈的挫折，總覺得自己「不被信任」，彷彿他的專業與存在是可有可無的。那種想要去說服主管，卻無力改變的念頭，在內心反覆盤

18家業者齊聚新北智慧節電媒合會 整合民生設備汰換、企業能源管理

2026新北智慧節電應用媒合會今天在板橋車站B1公共空間登場，以「民生節電設備汰換」與「企業用電管理應用」為主軸，集結18家節能與能源相關業者透過政策說明、專題講座及現場展售，並推出市民專屬節能產品優

加速轉型…台肥啟動資產轉化方案 5月27日股東會聚焦策略藍圖

台肥（1722）6日重大訊息指出，董事會已決議推動資產轉化方案，以優化資產配置並全面支持公司轉型發展。土地資產雄厚的台肥本次規劃係在追求長期永續經營下所進行之策略調整，透過資產活化與配置優化，提升資本

熱錢撐住股市、間接拖住房市 蘇金城：北市進入價穩築底格局

根據台北市地政局統計，2026年4月台北市建物買賣移轉棟數為1,981棟，月減17.9%、年減6.7%，市場交易雖持續量縮，但縮幅已明顯收斂。台北市不動產仲介經紀商業同業公會指出，在股市資金動能強勁、

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。