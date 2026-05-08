職感心教練／放下執念 才能掌控自我

朋友信心滿滿地申請出差，卻因成本考量而被主管拒絕，儘管他理性上能理解，內心仍感受到強烈的挫折，總覺得自己「不被信任」，彷彿他的專業與存在是可有可無的。那種想要去說服主管，卻無力改變的念頭，在內心反覆盤旋，始終無法釋懷。

聽著他說明事件經過，我察覺到他心底真正在意的，並非出差的得失，而是那種「不被信任」的否定感。我看著他，直白地問：「你這份對信任的執念，是不是早就把你折磨得心力交瘁了？」他沉默半晌，沉重地向我點了點頭。

所謂「執念」，是指對某事物有著根深柢固、難以放下或改變的強烈念頭、想法或執著。它通常帶有負面色彩，是一種過度固執、被某事困住而失去自主權，影響心理健康，讓人焦躁不安。

人之所以困擾，通常不是因為事件本身，而是源自於對事件的「詮釋」。當我們將「自我」過度投射在特定事件中，便容易當局者迷，失去客觀立場。但要如何讓自己重新站回到理性的角度，過得輕鬆自在一些呢？

為了協助他擺脫執念的糾纏，我嘗試引導他將注意力，從腦海裡反覆糾結的念頭，轉移到客觀的實務上。透過將「執念具象化」，把內在問題「放到外面」，讓當事人可以去「看著它」，而不是「成為它」；幫助自己掙脫束縛，再拉開與它的距離，最後轉化為正向的行動力量。

「如果你現在的心境是一個畫面或物件，那會是什麼？」我問道。他想了想說：「就像一張被蓋上大大紅色『拒絕』印章的申請單。」我接著問：「在這情境中，你身處在哪裡、做什麼？」他眼睛睜大地說：「我在辦公室正死死地拿著這張申請單，盯著它看。」

我又問：「如果不改變事情本身，只改變你與它的距離、大小甚至用途，你會怎麼做？」他緩緩回答：「我可以把它放在辦公桌上，而不是一直拿在手上；或者，乾脆把它揉成一團，丟進垃圾桶。」我笑著說：「很好，這樣畫面是不是開始變得不一樣了？」

為了鬆動困境，把情緒轉化為具體行動，我接著問：「那麼現在，你覺得怎麼做會更貼近你的需求？」他深吸了一口氣，語氣和緩地說：「把那些負面的念頭留在桌上或垃圾桶吧。我是負責任的，即使現場的感受最真實，也可以提出備案，用其他方式盡可能達成目標。」

那一刻，我看見的，不只是他情緒的鬆動，也重新連結責任感與主動性。最終，他在處理好情緒之後，發出一封專業且客觀的信件，陳述原出差計畫的目標，並因應現狀提出了遠端與離線方案，盡力彌補無法到場的缺憾。

當你能將「抽象、無形」的執念，轉化為「具體、有形、可感知」的形式，也就是透過視覺、形象化描寫或實體化來呈現，你便容易理解、感受並控制它，來獲得釋放執念後可以選擇的自由，以此為自己打造一套可長期使用的內在治理系統。