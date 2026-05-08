思考方塊／政策穩定 有利科技自主

南韓軍工產業近年發展，高度令人驚奇，全球一些軍事權威媒體也廣泛報導該國發展的KF-21博拉美（Boramae，韓語意為「年輕的鷹」）戰鬥機。這款戰鬥機是由韓國航太（KAI）、韓華航太、韓華系統、南韓空軍和國防發展局共同研發，被歸類為4.5代戰機。

主承包商KAI表示，將於今年交付8架KF-21和19架FA-50戰機。目前生產線包括為馬來西亞和波蘭生產的FA-50戰鬥機，以及為印尼生產的T-50教練機，而KF-21則正式進入批量生產階段。這項計畫被視為南韓邁向空軍自主以及參與全球國防市場的重要一步。

若從經營管理角度來看，此類複雜系統的成功因素值得我國科技系統借鏡，以下提出幾點觀察與反思：

一、經年累月的不輟努力

南韓克服各項艱難挑戰，歷時25年終在今年3月推出首架通過完整測試且性能倍受肯定的戰機，這是一項只有少數國家才做得到的成就，令人敬佩。嚴謹地說，該國發展戰機的雄心可追溯到1990年代的KTX-2計畫，該計畫與美國洛克希德．馬丁公司合作，開發出T-50超音速教練機，進而建構起整體戰機工業基礎。

事實上，這類科技系統極端複雜，是人類智慧的結晶，即便投入30～40年不間斷地努力，都不一定能成功；因而，KF-21的誕生無法速成，也絕無僥倖。

二、國際的支持與幫助

這項開發計畫雖於2001年正式啟動，但在取得實質進展之前，該計畫經歷了多次重啟和重新設計。基於某些科技無法突破，KAI從美國獲得技術轉移，且在美國支持下從奇異公司取得關鍵的F414-GE-400K加力渦輪扇發動機。此外，某些歐美供應商也提供了相關子系統。

由此可知，即便已有一些基礎，但若要從零開始設計直到製造一架現代化戰鬥機，依然是一項艱鉅的任務，因而，需要設法自國際取得各項幫助。

三、政策穩定方能積累核心能力

儘管須依賴歐美協助，但其機身、飛行控制系統及整體空氣動力學設計均為南韓自主研發。此外，軟體開發、系統整合和製造也均由南韓獨力完成。

例如，韓華系統公司開發的主動電子掃描陣列雷達具備電子戰功能，可同時提供空對空和空對地作戰能力。

換言之，南韓以先前累積的專業技術與工程經驗為基礎，堅定信念，鍥而不捨地積極努力，方能克服萬難持續深化相關核心能力。反之，若政府政策反覆，導致人員來來去去，則專業技術如何累積？專業人才培育何以為繼？

明確定位與良好性價比雖是KF-21受到其他國家青睞的成功因素之一；然而，培育與整合這些優秀且稀缺的人才也是完成此類大型複雜系統的重大關鍵。在知識與創新經濟時代，管理領域特別重視無形的智慧資本與競爭優勢的關聯，其中最核心的關鍵是人力資本。因有優異的人才與團隊，就有機會產出難以替代的專門技術，並逐步建構起複雜科技系統。

若依此案例做類比，核電廠在規模與結構上是一項高專業、高精密、高風險與高度整合的複雜科技系統。若我國想啟動新型態的核電計畫，除了確保安全、核廢料可處理且社會有共識的前提下，至少還要問：若先前終止核電計畫導致人才潰散，那這些優異且獨特的大量人才要從何而來？若光靠我國力量並不足以掌握新的完整核能技術，則後續應如何處理？更重要的是，政策具有高度穩定性嗎？