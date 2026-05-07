超商雙雄搶攻夏季消暑商機 飲品戰轉向健康化

超商雙雄迎夏日旺季，飲品戰開打，從口味創新轉向健康訴求。全家表示，自有品牌飲品訴求少添加，去年營收達新台幣30億元，看好果茶夏季業績比冬季亮眼，即日起推出無添加果茶新品；統一超則主打機能飲、果汁與名店聯名飲品，搶攻夏季消暑商機。

全家今天透過新聞稿表示，自有品牌FamiCollection飲品自2020年起業績持續成長，去年創下30億元業績，以少添加與Clean Label潔淨標章（不含人工化學合成香料、人工化學合成甜味劑、防腐劑等）驗證為商品開發核心，已陸續推出近50款飲品。

時序入夏，也是超商飲品銷售旺季，全家觀察，夏季果茶類飲品銷售業績會較冬季成長3成以上，具備咀嚼感的飲品銷量夏季也顯著提升，且近年消費需求逐漸轉向健康化，即日起推出100%無添加以及具備雙潔淨標章的果茶系新品，全力搶攻夏季健康飲品商機。

統一超表示，搶攻炎夏商機，除了推出燕麥飲、蛋白牛乳等機能性食品與飲品外，也開發多款主打有機與天然健康的綜合果汁，並持續與手搖飲、飯店及餐飲品牌合作推出限定飲品，透過話題商品與品牌合作擴大夏季飲品布局。