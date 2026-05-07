快訊

法務部收到公文了！總統府指派徐錫祥代理檢察總長 至新總長產生

獨／ETF質押再投入推升槓桿！券商借貸水位告急外 融資自備款開始上調

以色列空襲加薩走廊！哈瑪斯副領導人之子驚傳身亡 停火會談持續中

聽新聞
0:00 / 0:00

繼癌症之後…漢康拓展自體免疫疾病應用 HCB206加速推進臨床前關鍵試驗

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新藥公司漢康-KY（7827）7日宣布，自主研發的HCB206雙靶點融合蛋白新藥，自去年宣布啟動自體免疫疾病研發計畫後，本次進展進一步顯示，漢康正將既有癌症免疫療法平台所建立的作用機制，延伸至癌症以外的免疫相關疾病，並加速推進後續臨床前關鍵試驗，朝IND申請與第一期臨床試驗邁進。

漢康生技表示，HCB206建立於公司的FBDB平台技術，透過融合蛋白設計，同時強化藥物半衰期及免疫效應功能，包括ADCC（抗體依賴性細胞毒殺作用）與ADCP（抗體依賴性細胞吞噬作用），該設計可協助免疫系統更有效辨識並清除異常細胞。

漢康生技強調，此一機制過去主要應用於癌症治療，如今亦可望延伸至自體免疫疾病，針對造成疾病的異常免疫細胞進行調節與清除。

在臨床前研究中，HCB206於多項動物腫瘤模型中觀察到顯著腫瘤抑制效果；同時，在免疫疾病模式中也展現治療潛力，支持其作為跨疾病領域免疫調節藥物的開發方向。漢康生技表示，公司已進一步取得HCB206調節免疫細胞活性與改善免疫微環境反應的藥理數據，為後續臨床開發建立基礎。

漢康生技研發長翟文武指出，HCB206的開發重點不僅在於癌症適應症，也在於驗證其免疫調節機制可否應用於更廣泛疾病。公司將以既有臨床前數據為基礎，盡速完成正式毒理學試驗與IND申請所需資料，加速推進第一期臨床試驗，並評估自體免疫疾病適應症的臨床開發策略。

漢康生技創辦人、董事長暨執行長劉世高表示，HCB206代表公司從癌症免疫療法出發、進一步拓展至自體免疫疾病的重要里程碑。未來將持續以FBDB平台推進具差異化的新世代融合蛋白藥物，建立癌症與免疫疾病雙軌開發布局，爭取在全球免疫療法市場中創造更具臨床與商業價值的產品線。

漢康生技表示，自體免疫疾病用藥市場正快速擴大。根據Global Information統計，全球市場規模預估將於2030年達3,362.6億美元，年複合成長率為7.76%；其中免疫療法相關藥物成長動能更為強勁，年複合成長率達11.2%。近年包括Abbvie、強生、Sanofi、Novartis及AstraZeneca等國際大藥廠，皆積極投入新一代自體免疫疾病藥物開發，過去五年累計完成48件授權交易，已揭露交易金額達440億美元。

自體免疫疾病影響全球約一成人口，許多患者需長期接受治療。然而，現有免疫抑制藥物仍常面臨副作用、療效不穩定及復發風險等挑戰。漢康生技正以雙軌研發策略切入此一未滿足醫療需求，一方面鎖定病理性B細胞清除，另一方面開發兼具T細胞調控與細胞因子中和功能的多功能免疫調節藥物，期望為不同類型自體免疫疾病提供更具精準性與差異化的治療選擇。

漢康生技表示，目前已有兩項以FBDB技術平台開發的創新藥物進入臨床試驗階段。面對全球自體免疫疾病藥物市場持續升溫，公司將持續發揮平台技術優勢，推動癌症與自體免疫疾病雙軌布局，積極拓展全球免疫療法市場機會。

癌症 生技

延伸閱讀

AI預防胰臟癌風險 辨識準確率逾七成

諾貝爾獎得主法蘭克台大開講 解密抗疫功臣「低溫電子顯微鏡」應用

漢達財報／產品組合優化帶動單季獲利 第1季年增七成、EPS 0.46元

再生醫學美容新趨勢-去細胞真皮組織材料崛起

相關新聞

18家業者齊聚新北智慧節電媒合會 整合民生設備汰換、企業能源管理

2026新北智慧節電應用媒合會今天在板橋車站B1公共空間登場，以「民生節電設備汰換」與「企業用電管理應用」為主軸，集結18家節能與能源相關業者透過政策說明、專題講座及現場展售，並推出市民專屬節能產品優

加速轉型…台肥啟動資產轉化方案 5月27日股東會聚焦策略藍圖

台肥（1722）6日重大訊息指出，董事會已決議推動資產轉化方案，以優化資產配置並全面支持公司轉型發展。土地資產雄厚的台肥本次規劃係在追求長期永續經營下所進行之策略調整，透過資產活化與配置優化，提升資本

熱錢撐住股市、間接拖住房市 蘇金城：北市進入價穩築底格局

根據台北市地政局統計，2026年4月台北市建物買賣移轉棟數為1,981棟，月減17.9%、年減6.7%，市場交易雖持續量縮，但縮幅已明顯收斂。台北市不動產仲介經紀商業同業公會指出，在股市資金動能強勁、

AI建廠潮太強勁！大亞吃下晶圓龍頭大單 線纜需求翻倍成長

大亞（1609）董事長沈尚弘7日表示，AI科技發展下，間接帶動強勁的電線電纜需求，尤其科技建廠帶動用線需求非常大，而公司在晶圓龍頭大廠的訂單也較過去翻倍成長，全年審慎樂觀。

雄獅鳴日廚房今夏企劃 首度停靠南澳串聯山海秘境

由雄獅旅遊、臺灣鐵路公司與君品Collection共同打造的頂級觀光列車「鳴日廚房」，以「五星級移動饗宴」的體驗深受市場肯定。

【重磅快評】弟弟掌虎航 邱議瑩還會說「好低喔？」

綠委邱議瑩的弟弟邱彰信接任台灣虎航總經理，引發討論。邱彰信捲入國安私菸案後，職務數度異動，官司還沒定讞，官卻越作越大，每次職務調整都有「帶罪升官」的質疑，邱議瑩甚至以「你好低喔」回應媒體堵訪；如今邱彰

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。