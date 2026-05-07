繼癌症之後…漢康拓展自體免疫疾病應用 HCB206加速推進臨床前關鍵試驗

新藥公司漢康-KY（7827）7日宣布，自主研發的HCB206雙靶點融合蛋白新藥，自去年宣布啟動自體免疫疾病研發計畫後，本次進展進一步顯示，漢康正將既有癌症免疫療法平台所建立的作用機制，延伸至癌症以外的免疫相關疾病，並加速推進後續臨床前關鍵試驗，朝IND申請與第一期臨床試驗邁進。

漢康生技表示，HCB206建立於公司的FBDB平台技術，透過融合蛋白設計，同時強化藥物半衰期及免疫效應功能，包括ADCC（抗體依賴性細胞毒殺作用）與ADCP（抗體依賴性細胞吞噬作用），該設計可協助免疫系統更有效辨識並清除異常細胞。

漢康生技強調，此一機制過去主要應用於癌症治療，如今亦可望延伸至自體免疫疾病，針對造成疾病的異常免疫細胞進行調節與清除。

在臨床前研究中，HCB206於多項動物腫瘤模型中觀察到顯著腫瘤抑制效果；同時，在免疫疾病模式中也展現治療潛力，支持其作為跨疾病領域免疫調節藥物的開發方向。漢康生技表示，公司已進一步取得HCB206調節免疫細胞活性與改善免疫微環境反應的藥理數據，為後續臨床開發建立基礎。

漢康生技研發長翟文武指出，HCB206的開發重點不僅在於癌症適應症，也在於驗證其免疫調節機制可否應用於更廣泛疾病。公司將以既有臨床前數據為基礎，盡速完成正式毒理學試驗與IND申請所需資料，加速推進第一期臨床試驗，並評估自體免疫疾病適應症的臨床開發策略。

漢康生技創辦人、董事長暨執行長劉世高表示，HCB206代表公司從癌症免疫療法出發、進一步拓展至自體免疫疾病的重要里程碑。未來將持續以FBDB平台推進具差異化的新世代融合蛋白藥物，建立癌症與免疫疾病雙軌開發布局，爭取在全球免疫療法市場中創造更具臨床與商業價值的產品線。

漢康生技表示，自體免疫疾病用藥市場正快速擴大。根據Global Information統計，全球市場規模預估將於2030年達3,362.6億美元，年複合成長率為7.76%；其中免疫療法相關藥物成長動能更為強勁，年複合成長率達11.2%。近年包括Abbvie、強生、Sanofi、Novartis及AstraZeneca等國際大藥廠，皆積極投入新一代自體免疫疾病藥物開發，過去五年累計完成48件授權交易，已揭露交易金額達440億美元。

自體免疫疾病影響全球約一成人口，許多患者需長期接受治療。然而，現有免疫抑制藥物仍常面臨副作用、療效不穩定及復發風險等挑戰。漢康生技正以雙軌研發策略切入此一未滿足醫療需求，一方面鎖定病理性B細胞清除，另一方面開發兼具T細胞調控與細胞因子中和功能的多功能免疫調節藥物，期望為不同類型自體免疫疾病提供更具精準性與差異化的治療選擇。

漢康生技表示，目前已有兩項以FBDB技術平台開發的創新藥物進入臨床試驗階段。面對全球自體免疫疾病藥物市場持續升溫，公司將持續發揮平台技術優勢，推動癌症與自體免疫疾病雙軌布局，積極拓展全球免疫療法市場機會。