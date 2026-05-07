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中鼎高科技廠房工程傳捷報 接獲美系記憶體大廠新加坡擴建案大單

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎本周前進馬來西亞吉隆坡SEMICON國際半導體展，爭取國際曝光機會並密切接觸第一線商機。記者簡永祥／攝影
中鼎本周前進馬來西亞吉隆坡SEMICON國際半導體展，爭取國際曝光機會並密切接觸第一線商機。記者簡永祥／攝影

國內統包工程龍頭中鼎工程（9933）受惠於全球AI商機爆發，在手訂單持續衝高，截至目前在建工程規模已逼近5000億元，突破歷史新高。據調查，中鼎已奪下美系記憶體大廠新加坡廠新建工程大單美光，該案位處新加坡兀蘭區，周邊國際高科大廠林立，將有助大幅提升中鼎在高科市場的國際能見度。

由於涉及雙保簽署保密條款，中鼎表示無法透露承接工程客戶詳細資料，公司強調受惠AI蓬勃發展，各廠加速擴建規模，中鼎挾在高科技廠房具備整合設計和完整系統整合的實力，確實從晶圓廠、再生水及廢棄處理等均獲得國內外科技廠肯定及委託相關建造工程。

中鼎表示，為持續擴大高科建廠優勢，中鼎與國內指標企業強強聯手，共闖國際市場以加速全球布局。具體行動包含於四月中旬宣布透過私募方式，獲台達電、台聚集團及大亞集團挹注資金，共組「科技工程戰略聯盟」，目標直指全球AI基建、淨零碳排與中東重建等龐大兆元商機。

去年底中鼎也攜手鴻海推動「TEEMA科學園區」海外開發計畫，版圖橫跨亞、美、歐三洲，協助台灣電子產業鏈加速全球布局。這一系列結盟策略，預期將為中鼎營運持續挹注強勁動能。

中鼎近期也積極布局海外參展，本周前進馬來西亞吉隆坡SEMICON國際半導體展，爭取國際曝光機會並密切接觸第一線商機。

中鼎表示，集團針對高科技工程領域，深耕布局多年，近年更連奪大單，顯示其已與國際大廠建立起穩固的全球夥伴關係。此外，瞄準AI爆發後龐大的電力與基礎建設需求，中鼎不僅在台灣燃氣電廠及LNG接收站市占率位居第一，近期更積極爭取核電商機，整體業務版圖持續強勢擴張。

中鼎

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