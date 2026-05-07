18家業者齊聚新北智慧節電媒合會 整合民生設備汰換、企業能源管理

2026新北智慧節電應用媒合會今天在板橋車站B1公共空間登場，以「民生節電設備汰換」與「企業用電管理應用」為主軸，集結18家節能與能源相關業者透過政策說明、專題講座及現場展售，並推出市民專屬節能產品優惠方案，打造從居家到產業場域的一站式節電應用平台，明天還有1場。

新北市經發局長盛筱蓉表示，面對氣候變遷與能源轉型挑戰，提升用電效率已成為民生與產業發展重要課題。市政府以民生與產業並進為推動方向，從家戶節電設備汰換到企業能源管理同步推動，讓節能從日常生活延伸至整體用電系統管理，逐步提升城市整體能源使用效率。

這次活動結合政策說明與實際應用展示，讓節電措施更具體可行，講座內容涵蓋企業與民生兩大面向，企業端由台達電子工業公司分享商用大樓能源管理，提升用電效率與營運效益；民生端由新北市電器商業同業公會解析家庭常見高耗電設備與用電迷思，強化節能觀念。同時邀請中研院說明最新住宅家電汰舊換新節能補助方案，教大家如何省錢又省電。

參與活動的18家業者，包含節能設備、能源管理系統、再生能源應用及用電安全，從家戶到企業提供完整解決方案。其中，飛象、放伴智能展示用電監測與負載管理系統；台灣美特斯、天能綠電提供太陽光電整合服務；東元、大同、燦坤、億光則展出節能家電、LED節能照明設備；蘊榮則推出「宅電防護員」互動體驗，推出購物優惠、補貼與限量贈品等好康內容。

會場兩大亮點則是「節電健檢站」與「居家安全互動體驗區」，健檢站提供免費能源診斷服務，民眾攜帶2期電費帳單即可由專業顧問解析用電狀況並提供節能改善建議，協助掌握用電問題、落實節電行動；互動體驗區透過情境模擬與實際操作，讓民眾體驗日常用電風險，強化安全與節能並重的用電觀念，進一步提升導入智慧節能方案的意願。

有興趣的民眾和企業明天還可參加，掌握補助資源與節能方案，現場除了節能展示與用電健檢，還有專題講座、優惠方案及「智慧節電探索之旅」集點活動，完成任務即可兌換精美小禮物。

新北智慧節電應用媒合會今天在板橋車站登場，節電健檢站提供免費能源診斷服務，由專業顧問解析用電狀況並提供節能改善建議，協助掌握用電問題、落實節電行動。圖／新北市經發局提供