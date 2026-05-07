美伊戰事多變 台塑看第2季石化品價格維持高檔

美伊戰事多變，6日傳出美國與伊朗正試圖敲定備忘錄，結束敵對行動，激勵全球股市大漲。不過台塑認為，即使雙方停戰，中東煉油及石化廠難以在短期內恢復正常生產，市場供需失衡情況持續，估第2季石化品價格維持高檔。

台塑四寶今天發布第2季營運展望，台塑化分析，美伊戰情反覆，由於雙方存在基本的矛盾，預期談判進度緩慢，油價將維持區間震盪。

台塑也指出，雖然6日美伊談判傳取得進展，但布蘭特原油價格即使下跌後，仍在每桶100美元左右，支撐能源及石化原料價格。

台塑盤點，第2季亞洲有9座輕油裂解廠安排歲修，合計年產能590萬噸，影響乙烯供應減少102萬噸，加上美伊戰爭影響中東原油及輕油供應中斷，估第2季石化品價格可望維持高檔。

台塑表示，因為有低價原料及成品庫存，產品利差增加，估第2季本業可望轉虧為盈，加上現金股利新台幣2.3億元入帳，以及轉投資收益增加，預估第2季營收及獲利將優於第1季。

南亞同樣預估5月營收較4月增加，第2季營收也會比第1季增加。南亞表示，AI帶動電子材料需求成長，加上石化原料供應受限、行情上揚，包括化工、聚酯、塑膠加工等產品售價隨原料行情調漲，合力推升營收成長。

不過南亞也提醒，戰爭拖延推升油價，航運受阻，原物料價格攀高，以及關稅等諸多不確定性，恐逐漸影響全球經濟發展。

台化指出，美伊自2月28日開戰迄今已超過2個月，到目前為止雙方仍無共識，戰爭何時結束無法預測；這段期間，台化主要上游原料輕油價格從每噸637美元漲到每噸1121美元，漲幅高達76%，對經營造成不小壓力。

台化表示，因上游的台塑化減供原料，4月營收稍有降低，但獲利延續第1季取得不錯成績。5月原油、輕油等原料行情仍大幅波動，下游客戶降低開動率，台化也順勢安排芳香烴3廠、苯乙烯（SM）2廠及麥寮純對苯二甲酸（PTA）廠進行歲修，雖然會影響台灣廠區的營業額縮減，但可避免儲備高價原料的風險。

至於6月，台化表示，隨芳香烴3廠結束定檢重啟，配合台塑化輕油供應量提升，預期開動率可逐步回升。整體而言，台化維持保守以對，靜待中東戰事未來進一步發展，爭取最有利操作空間。