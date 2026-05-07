快訊

逾30人持球棒圍毆…前立委曾蔡美佐骨裂送醫 住家被砸、5人遭打傷

國1高科交流道「6車連環撞」釀嚴重回堵 國道警趕抵現場處理

鄭麗文、盧秀燕吃牛肉麵「交換軍購意見」 地方人士：對1事看法相同

聽新聞
0:00 / 0:00

治理深度與人才轉型並進 信義房屋連19年不缺席《遠見》ESG企業永續獎

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
連續19年獲《遠見》ESG企業永續大獎肯定，信義房屋今年一舉奪得「綜合績效組」首獎與「人才發展組」績優獎，由信義房屋公共事務部副總經理林俊安代表領獎。（圖：信義房屋提供）
連續19年獲《遠見》ESG企業永續大獎肯定，信義房屋今年一舉奪得「綜合績效組」首獎與「人才發展組」績優獎，由信義房屋公共事務部副總經理林俊安代表領獎。（圖：信義房屋提供）

連續19年獲《遠見》ESG企業永續大獎肯定，信義房屋今年一舉奪得「綜合績效組」首獎與「人才發展組」績優獎，以治理深度與人才轉型力雙料出線。

信義房屋在「綜合績效組」評選獲得首獎，核心亮點為融入日常營運的永續公司治理架構。信義房屋指出，公司以「信、義、倫理」為核心，設置企業倫理暨永續推動辦公室，由董事會監督，統籌跨事業推動ESG作為。例如將溫室氣體減量、再生能源使用等指標與高階經理人薪酬掛勾，各事業單位共同擔責，促進決策到執行永續思維。

在環境面向，信義房屋以2017年為基準年，訂定2030、2050年分階段目標，推動淨零轉型。其中與本業相關性最高的不動產仲介服務，拆解為原料、服務與廢棄物等，除了流程數位化，也計算每筆交易碳排放量，一舉通過ISO 14067查證，及取得環境部碳足跡標籤，透明揭露碳足跡供消費者作為永續消費的參考。信義房屋補充，公司亦多年響應辜嚴倬雲植物保種中心的瀕危植物復育，且在馬來西亞沙巴、台東等地參與自然碳匯與生物多樣性活動。

社會影響力方面，信義房屋對外長期推動「社區一家」計畫，投入逾5.2億元支持全台3700餘社區，更共同推動地方創生基金會成立，輔助建立資源媒合與培力平台帶動地方。對內則以同仁為核心，提供優於法規的勤假福利，亦重視數位成長，結合AI數位賦能，包括信義GPT「義點通」提供房產法規、稅務、契約的專業智囊；DiNDON智能賞屋AI導覽、裝潢模擬、一鍵清空工具等，提升服務效率。

傑出方案中，信義房屋以「典範為錨，數位為帆，雙軸驅動企業人才轉型」獲得人才發展組績優獎。方案核心是將公司內部的成功典範系統化，轉化為可複製的能力標準，讓每位同仁的成長有所依循。

數位賦能上，信義房屋舉例，其一透過同仁個別化學習路徑，依職能背景差異提供對應培訓：同仁可透過RPA社群學習流程自動化，工程師則透過分級任務強化系統開發能力，確保不同背景者都有具體的成長階梯。其二，透過「數位種子」機制，由種子成員率先深化AI應用能力，再向各部門擴散，將數位工具的使用逐步普及為日常工作習慣。兩套機制相互配合，AI工具導入後每月統計約節省2000小時工時，貫徹「讓AI做AI擅長的事；讓人發揮人的優勢」。

《遠見》ESG企業永續獎是台灣極具代表性的企業永續評鑑，2005年創設至今，評選架構高度檢視企業永續策略、利害關係人溝通、資訊揭露與相關執行成果。本屆共有142家企業、239件方案報名，最終僅57家企業、81件方案獲獎，件數獲獎率為33.9％，競爭激烈。

信義房屋表示，公司長期秉持「以人為本、先義後利」的經營原則，從環境、社會、公司治理面向落實承諾，未來也將透過透明治理，貫徹公司立業宗旨所述的精神，打造與地球、社會「和諧成長，生生不息」的永續環境。

信義房屋 環境部

延伸閱讀

友達董事長彭双浪發揮產業實質影響力 獲台灣循環經濟英雄獎

虎山勇奪 ESG 物流永續獎「金獎」最高榮譽

【永續領航】雲科大深化永續治理 展現技職教育社會影響力

創業之星選秀 快來報名／國泰助力新創 扮金融後盾

相關新聞

美伊戰爭催動運輸鏈「海轉空」 航空貨運出現「疫情時期價格」

航空運價愈飛愈高，物流業者表示，美伊戰事導致全球原物料供應受阻，近日運輸鏈罕見出現「海轉空效應」，且因AI大搶料，在科技、製造業共同搶艙下，當前台灣到北美每公斤空運價已突破300元，最高來到330元，

18家業者齊聚新北智慧節電媒合會 整合民生設備汰換、企業能源管理

2026新北智慧節電應用媒合會今天在板橋車站B1公共空間登場，以「民生節電設備汰換」與「企業用電管理應用」為主軸，集結18家節能與能源相關業者透過政策說明、專題講座及現場展售，並推出市民專屬節能產品優

加速轉型…台肥啟動資產轉化方案 5月27日股東會聚焦策略藍圖

台肥（1722）6日重大訊息指出，董事會已決議推動資產轉化方案，以優化資產配置並全面支持公司轉型發展。土地資產雄厚的台肥本次規劃係在追求長期永續經營下所進行之策略調整，透過資產活化與配置優化，提升資本

熱錢撐住股市、間接拖住房市 蘇金城：北市進入價穩築底格局

根據台北市地政局統計，2026年4月台北市建物買賣移轉棟數為1,981棟，月減17.9%、年減6.7%，市場交易雖持續量縮，但縮幅已明顯收斂。台北市不動產仲介經紀商業同業公會指出，在股市資金動能強勁、

AI建廠潮太強勁！大亞吃下晶圓龍頭大單 線纜需求翻倍成長

大亞（1609）董事長沈尚弘7日表示，AI科技發展下，間接帶動強勁的電線電纜需求，尤其科技建廠帶動用線需求非常大，而公司在晶圓龍頭大廠的訂單也較過去翻倍成長，全年審慎樂觀。

雄獅鳴日廚房今夏企劃 首度停靠南澳串聯山海秘境

由雄獅旅遊、臺灣鐵路公司與君品Collection共同打造的頂級觀光列車「鳴日廚房」，以「五星級移動饗宴」的體驗深受市場肯定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。