治理深度與人才轉型並進 信義房屋連19年不缺席《遠見》ESG企業永續獎

連續19年獲《遠見》ESG企業永續大獎肯定，信義房屋今年一舉奪得「綜合績效組」首獎與「人才發展組」績優獎，以治理深度與人才轉型力雙料出線。

信義房屋在「綜合績效組」評選獲得首獎，核心亮點為融入日常營運的永續公司治理架構。信義房屋指出，公司以「信、義、倫理」為核心，設置企業倫理暨永續推動辦公室，由董事會監督，統籌跨事業推動ESG作為。例如將溫室氣體減量、再生能源使用等指標與高階經理人薪酬掛勾，各事業單位共同擔責，促進決策到執行永續思維。

在環境面向，信義房屋以2017年為基準年，訂定2030、2050年分階段目標，推動淨零轉型。其中與本業相關性最高的不動產仲介服務，拆解為原料、服務與廢棄物等，除了流程數位化，也計算每筆交易碳排放量，一舉通過ISO 14067查證，及取得環境部碳足跡標籤，透明揭露碳足跡供消費者作為永續消費的參考。信義房屋補充，公司亦多年響應辜嚴倬雲植物保種中心的瀕危植物復育，且在馬來西亞沙巴、台東等地參與自然碳匯與生物多樣性活動。

社會影響力方面，信義房屋對外長期推動「社區一家」計畫，投入逾5.2億元支持全台3700餘社區，更共同推動地方創生基金會成立，輔助建立資源媒合與培力平台帶動地方。對內則以同仁為核心，提供優於法規的勤假福利，亦重視數位成長，結合AI數位賦能，包括信義GPT「義點通」提供房產法規、稅務、契約的專業智囊；DiNDON智能賞屋AI導覽、裝潢模擬、一鍵清空工具等，提升服務效率。

傑出方案中，信義房屋以「典範為錨，數位為帆，雙軸驅動企業人才轉型」獲得人才發展組績優獎。方案核心是將公司內部的成功典範系統化，轉化為可複製的能力標準，讓每位同仁的成長有所依循。

數位賦能上，信義房屋舉例，其一透過同仁個別化學習路徑，依職能背景差異提供對應培訓：同仁可透過RPA社群學習流程自動化，工程師則透過分級任務強化系統開發能力，確保不同背景者都有具體的成長階梯。其二，透過「數位種子」機制，由種子成員率先深化AI應用能力，再向各部門擴散，將數位工具的使用逐步普及為日常工作習慣。兩套機制相互配合，AI工具導入後每月統計約節省2000小時工時，貫徹「讓AI做AI擅長的事；讓人發揮人的優勢」。

《遠見》ESG企業永續獎是台灣極具代表性的企業永續評鑑，2005年創設至今，評選架構高度檢視企業永續策略、利害關係人溝通、資訊揭露與相關執行成果。本屆共有142家企業、239件方案報名，最終僅57家企業、81件方案獲獎，件數獲獎率為33.9％，競爭激烈。

信義房屋表示，公司長期秉持「以人為本、先義後利」的經營原則，從環境、社會、公司治理面向落實承諾，未來也將透過透明治理，貫徹公司立業宗旨所述的精神，打造與地球、社會「和諧成長，生生不息」的永續環境。