快訊

逾30人持球棒圍毆…前立委曾蔡美佐骨裂送醫 住家被砸、5人遭打傷

國1高科交流道「6車連環撞」釀嚴重回堵 國道警趕抵現場處理

鄭麗文、盧秀燕吃牛肉麵「交換軍購意見」 地方人士：對1事看法相同

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐餘拿下遠見ESG最高榮耀 傳產首獎＋環境獎雙響炮

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
永豐餘榮獲「2026《遠見》ESG企業永續獎」兩大獎，由永豐餘投控董事長葉惠青(右)代表受獎，頒獎人(左)為環境部長彭啓明。永豐餘／提供
永豐餘榮獲「2026《遠見》ESG企業永續獎」兩大獎，由永豐餘投控董事長葉惠青(右)代表受獎，頒獎人(左)為環境部長彭啓明。永豐餘／提供

永豐餘（1907）在能源轉型與材料創新上的長期深耕，再度獲得高度肯定。7日一舉榮獲2026年《遠見》ESG企業永續獎兩項大獎。永豐餘榮獲「綜合績效—傳統產業首獎」的最高榮耀，更憑藉長達20年守護高雄大樹舊鐵橋濕地的行動，同步獲得「環境友善組績優獎」，展現企業在經營績效與自然共生上的雙軌實力。

《遠見》ESG企業永續獎今年邁入第22屆，是國內歷史最悠久、最具指標性的永續評選之一。永豐餘連年獲獎，今年更首度奪下傳統產業首獎，象徵百年企業以循環經濟為核心的轉型歷程，透過綠色轉型與技術創新，轉化為有目共睹的具體成果，獲得市場與社會的雙重肯定。

永豐餘1924年創立，長期實踐永豐餘學院院長何壽川所倡議的「醣經濟」理念，深耕材料科學與生質能源，將林業資源轉為高附加價值的環境科技應用，形成可持續的產業模式。在具體成果上，永豐餘工紙紙器、林漿紙與消費品三事業群的臺灣廠區，所採購國外紙漿100%符合FSC與PEFC永續森林認證，原物料的綠色採購金額達新臺幣128億元，產品與包裝原料中可再生物料使用比例高達95%。在低碳能源的積極導入下，2024年永豐餘三事業群臺灣廠區溫室氣體排放量較2021年減少16.7%，減碳成效穩健可期。

循環經濟的實踐，亦延伸至水資源管理與生態復育。自2005年起，永豐餘旗下中華紙漿久堂廠持續供應水源予高雄大樹舊鐵橋濕地，支應九成的用水需求，並結合員工志工的長期投入，將原本高灘荒地逐步轉型為兼具生態復育、環境教育與社區共融功能的重要場域。這份堅持不僅重塑了地方生態風貌，更樹立企業參與自然治理的行動典範。2024年國際濕地科學家學會特別頒發「濕地卓越貢獻獎」予濕地復育推手何壽川院長，表彰其長期推動濕地保育的深遠貢獻。

在科學實證層面，永豐餘於2025年攜手產官學界，共同推動全亞洲首例「人工濕地碳匯提升計畫」，進一步提出臺灣首套淡水草澤濕地減量方法學，建構人工濕地的碳收支模式，量化碳匯能力，提供各界未來針對濕地增匯與管理維護的科學依據援用。永豐餘歷經20年持續耕耘，舊鐵橋濕地已從企業的單點實踐，擴展為帶動地方政府與產業鏈共同參與的「自然為本解方」的國家級示範場域，永豐餘「從荒灘到碳匯，舊鐵橋濕地引領臺灣邁向自然為本的淨零未來」的環境友善作為，成為臺灣邁向淨零目標的重要實證案例。

永豐餘以「碳」為軸、以「醣」為源，並以「數據」驅動企業轉型，持續朝氣候科技產業邁進。展望未來，永豐餘將以醣經濟、生物材料與智慧環境技術，注入AI科技思維，攜手供應鏈夥伴、金融機構與政府部門，共同建構企業與環境共榮的永續生態體系，為臺灣的長遠發展開創更大價值。

永豐餘 績效 高雄

延伸閱讀

日月光環基會串聯山海生態　從大雪山到頭城農場打造台灣永續綠網

首家跨國環保企業響應「袋袋箱傳」 台灣威立雅15天募集萬袋

台塑便利家深化源頭減量 奪循環經濟獎年度典範、5月啟動新機擴大布建

【永續領航】雲科大深化永續治理 展現技職教育社會影響力

相關新聞

美伊戰爭催動運輸鏈「海轉空」 航空貨運出現「疫情時期價格」

航空運價愈飛愈高，物流業者表示，美伊戰事導致全球原物料供應受阻，近日運輸鏈罕見出現「海轉空效應」，且因AI大搶料，在科技、製造業共同搶艙下，當前台灣到北美每公斤空運價已突破300元，最高來到330元，

18家業者齊聚新北智慧節電媒合會 整合民生設備汰換、企業能源管理

2026新北智慧節電應用媒合會今天在板橋車站B1公共空間登場，以「民生節電設備汰換」與「企業用電管理應用」為主軸，集結18家節能與能源相關業者透過政策說明、專題講座及現場展售，並推出市民專屬節能產品優

加速轉型…台肥啟動資產轉化方案 5月27日股東會聚焦策略藍圖

台肥（1722）6日重大訊息指出，董事會已決議推動資產轉化方案，以優化資產配置並全面支持公司轉型發展。土地資產雄厚的台肥本次規劃係在追求長期永續經營下所進行之策略調整，透過資產活化與配置優化，提升資本

熱錢撐住股市、間接拖住房市 蘇金城：北市進入價穩築底格局

根據台北市地政局統計，2026年4月台北市建物買賣移轉棟數為1,981棟，月減17.9%、年減6.7%，市場交易雖持續量縮，但縮幅已明顯收斂。台北市不動產仲介經紀商業同業公會指出，在股市資金動能強勁、

AI建廠潮太強勁！大亞吃下晶圓龍頭大單 線纜需求翻倍成長

大亞（1609）董事長沈尚弘7日表示，AI科技發展下，間接帶動強勁的電線電纜需求，尤其科技建廠帶動用線需求非常大，而公司在晶圓龍頭大廠的訂單也較過去翻倍成長，全年審慎樂觀。

雄獅鳴日廚房今夏企劃 首度停靠南澳串聯山海秘境

由雄獅旅遊、臺灣鐵路公司與君品Collection共同打造的頂級觀光列車「鳴日廚房」，以「五星級移動饗宴」的體驗深受市場肯定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。