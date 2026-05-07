「第八屆麗寶雕塑雙年獎」開始徵件
由麗寶文化藝術基金會、奧地利台北辦事處（Austrian Office Taipei）共同合辦，合作單位文化部共同推動的「第八屆麗寶雕塑雙年獎」，7日舉行記者會，宣布即日起至9月30日向全球藝術家徵件。麗寶雕塑雙年獎自舉辦以來，已吸引來自68個國家、共計1,347位藝術家參賽，超過百位的獲獎者脫穎而出。
麗寶文化藝術基金會執行長吳秋賢表示：「本屆雙年獎特別與奧地利攜手合作，象徵東西方藝術精神深度交流，也為全球藝術家開啟更寬廣的創作舞台。我們期待透過此次國際徵件，讓來自世界各地藝術家的作品，能在這個舞台上被看見。」
奧地利台北辦事處代表何士誠表示：「麗寶雕塑雙年獎的意義不止於一個獎項，更是連結全球藝術界的重要文化橋樑。今年，奧地利非常榮幸受邀與麗寶一起合作本屆的雙年獎，我深信，我們會共創一場水準卓越且精采的藝術盛事。」記者會現場也播放今年的徵件影片，本屆以「What is sculpture？／什麼是雕塑？」來扣問雕塑的本質。影片中呈現，雕塑既是減法，也是加法；是切割與堆疊，是反覆敲擊與不斷形塑，它關乎時間，同時亦延伸為光與影、身體與空間的關係。麗寶邀請來自全球的創作者，以自身的方法共同來參與和回應。
本屆麗寶雕塑雙年獎與國立台灣藝術大學雕塑學系、國立台北藝術大學美術學院，以及日本沖繩縣立藝術大學等學術機構攜手合作，邀請到國際重量級評審，包括義大利國立二十一世紀藝術博物館（MAXXI）前藝術總監巴托羅米歐・皮耶馬奇（Bartolomeo Pietromarchi）、日本雕塑權威暨東京藝術大學名譽教授伊藤隆道（Takamichi ITO）、英國當代雕塑家傑森．德卡雷斯．泰勒（Jason deCaires Taylor），以及台灣雕塑家黎志文與韓旭東，為本屆賽事奠定國際的高度與視野。所有年滿18歲以上的藝術家皆能報名角逐，作品以適合長久陳列的創作材質為主，首獎獎金四萬五千美元，銀獎兩萬五千美元，總獎金近台幣五百萬元。
七號當天，除了徵件記者會外，日本雕塑大師波多野泉(HATANO IZUMI)《觀察的彼端》個展也同時在彩雲藝術空間開展，波多野泉在當代藝術界具有學術權威與技術傳承的雙重地位，他不僅是一位享譽國際的雕塑家，更是日本傳統漆藝與現代雕塑結合的重要推手。
除了多次受邀擔任麗寶雕塑雙年獎評審外，現任沖繩縣立藝術大學校長的波多野泉，使用日本傳統佛像製作技法「乾漆脫胎」，作品主要胎體以札實的木雕技法來製作，結合生漆與貼金箔的技法，使作品既富當代感，又有濃厚的日本味道。此次精選展出20多件作品，創作主題多元，包括人物、綿羊、戰鼓等等，從觀察自然開始，但不只是模仿外表，而是希望看見事物背後真正的形態與力量，讓觀者在凝視之間，感受到生命的靜謐與張力。
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