加速轉型…台肥啟動資產轉化方案 5月27日股東會聚焦策略藍圖

台肥（1722）6日重大訊息指出，董事會已決議推動資產轉化方案，以優化資產配置並全面支持公司轉型發展。土地資產雄厚的台肥本次規劃係在追求長期永續經營下所進行之策略調整，透過資產活化與配置優化，提升資本使用效率與資金調度彈性，作為支撐公司未來營運發展的重要基礎。

對於相關轉型推動進程與具體發展方向，有機會在5月27日股東會、提出更明確之策略輪廓與發展藍圖。

台肥推動資產轉化，被市場解讀為整體轉型策略的重要支撐。從發展節奏觀察，產業布局與資產調整並行推進，顯示公司資源配置已由單一專案，逐步轉向整體結構性優化。在不動產資產與產業需求交會下，相關調整所帶來的資金運用彈性與資源配置效率，亦成為法人關注焦點。

據悉，台肥有意從產業切入深度、合作模式與資產配置動態的資源重整幅度，台肥正逐步由傳統製造公司，轉型為串聯「高科技製程、資源循環與場域開發」的整合平台，已超越一般營運優化層次，更接近中長期成長架構的重建。

為深化台肥在高科技製程應用，不動產資產的結構調整，被視為支撐後續發展的重要基礎。

在高科技產業持續擴張與ESG標準快速提升的趨勢下，台肥近來一系列策略動作正引發市場高度關注。從資產轉化、循環經濟，到深化高科技製程應用，整體布局呈現出少見的「同步推進」特徵，被市場解讀為公司正進入轉型加速階段。

台肥以「科技台肥」為核心，推動肥料、化工與不動產三軸並進，並非單純多角化經營，而是圍繞高科技產業需求所進行的資源重組。其中，不動產資產的結構調整，被視為支撐後續發展的重要基礎，而化工事業則透過循環經濟模式，逐步建立新的成長動能。

值得注意的是，在廢硫酸回收領域，台肥採取「廠中廠（Plant-in-Plant）」在台積電（2330）廠域設廠模式，深化資源再利用與製程端連結，切入高科技產業的資源循環體系。相較傳統供應模式，此一作法更貼近產業需求，亦使其角色由原有產品供應逐步延伸至資源管理與再利用的重要環節。