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首家跨國環保企業響應「袋袋箱傳」 台灣威立雅15天募集萬袋

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
威立雅積極響應環境部「袋袋箱傳」計畫。部長彭啓明（右二）頒狀感謝威立雅行政總裁鮑智雅（Laurent Alban Pelletier，左二），並與循環署署長賴瑩瑩（右一）、威立雅總監李佳莉（左一）合影，共同見證減廢成果。圖／環境部提供
威立雅積極響應環境部「袋袋箱傳」計畫。部長彭啓明（右二）頒狀感謝威立雅行政總裁鮑智雅（Laurent Alban Pelletier，左二），並與循環署署長賴瑩瑩（右一）、威立雅總監李佳莉（左一）合影，共同見證減廢成果。圖／環境部提供

為推動減塑與資源循環政策，環境部資源循環署持續推動「袋袋箱傳」行動，號召企業與民間共同參與，將重複使用理念落實於日常生活。首家跨國環保企業響應行動，台灣威立雅環境資源股份有限公司（下稱台灣威立雅公司）攜手旗下事業單位積極投入，在短短15天內募集約1萬個乾淨二手提袋，展現企業支持環保減塑政策的高度行動力。

「袋袋箱傳」透過建立提袋回收與再利用機制，促進資源循環使用，有效降低一次性塑膠袋需求，是推動減塑的重要策略。台灣威立雅（Veolia）在臺灣深耕逾三十年，此次透過企業內部動員，號召員工共同參與完成募集近1萬個二手提袋，展現企業減塑行動力。

循環署指出，臺灣與法國在環保議題上長期交流密切。114年6月，部長彭啓明率領「循環經濟訪問團」赴法考察，對威立雅推動永續轉型的成果印象深刻。本次活動適逢台灣威立雅公司新辦公室啟用，並為首家響應「袋袋箱傳」募集二手袋之跨國企業，部長6日親自出席頒發感謝狀，亦對該公司將循環經濟理念內化為企業文化表達肯定。

部長彭啓明致詞時指出，資源循環推動法已順利完成立法院衛環委員會審查，核心理念與歐盟「數位產品護照（DPP）」及相關的生產者責任規範等循環經濟政策接軌。未來政府將轉型為「服務型平台」，由政府提供平台，企業能做得更好，就是公私協力希望促成的環境永續效果。

循環署表示，「袋袋箱傳」的核心在於讓袋子可以提供給有需要的人再使用，不當垃圾。鼓勵民眾與企業延長提袋使用壽命，讓有需要的攤商可以減少使用一次性塑膠提袋。未來將持續擴大推動規模，串聯更多企業、通路與場域，打造便利且可持續的循環經濟新日常。全國企業及店家踴躍加入行列，無論是提供或使用二手袋，皆可透過「袋袋箱傳－二手袋循環平台」（https://sup.moenv.gov.tw/rebag）登錄，以共同促進資源有效運用，讓閒置資源再活化，攜手邁向減塑與循環經濟並進的永續生活。

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