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雄獅鳴日廚房今夏企劃 首度停靠南澳串聯山海秘境

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
鳴日廚房最新菜單，東部一日午餐菜色。雄獅旅遊／提供
鳴日廚房最新菜單，東部一日午餐菜色。雄獅旅遊／提供

由雄獅旅遊、臺灣鐵路公司與君品Collection共同打造的頂級觀光列車「鳴日廚房」，以「五星級移動饗宴」的體驗深受市場肯定。

據統計，鳴日廚房旅客滿意度高達95%，更吸引外籍旅客慕名而來，以美國華僑、日本、香港及馬來西亞等為主。為持續深化服務體驗，今夏起鳴日廚房迎來全新升級版本，聚焦三大亮點：首度停靠宜蘭南澳車站、全新在地星級盛宴，以及仲夏微醺主題活動。

本次行程一日遊首度停靠南澳車站，帶領旅客走入最美的友善小漁村及深入探訪苦茶油產業、二日遊則分別推出東部瑞穗與西部新營等行程路線，並搭配仲夏主題邀請調酒師打造鳴日特調酒會。最新菜單選用宜蘭蔥、櫻桃鴨、花蓮豬等在地食材，結合中西料理技法，推出「海皇三重奏」、「熱石海鮮湯」、「馬告紅酒燉和牛頰」，以及創意擬真的「台灣烤玉米」等精緻料理。

雄獅旅遊表示，觀光列車長期致力於規劃深度旅遊，帶領旅客探訪台灣各角落的在地故事。本次特別選址資源豐沛的宜蘭南澳，鎖定當地具代表性的小鎮漁業與台灣莊園級苦茶油產業特色場域。規劃走訪「朝陽漁港」，了解地方創生的發展軌跡與轉型歷程，造訪茶籽堂於南澳打造的苦茶油文化場域「茶籽堂製油所」。現場除品鑑臺灣大果苦茶油外，亦能品嚐朝陽小舖結合在地食材研發的西西里咖啡與酥炸花枝丸。透過觀光列車進一步串聯地方產業與場域體驗，為南澳注入新觀光動能。

團體行程以「產地至餐桌」為設計核心，透過放慢步調深化旅程質感。一日遊首度停靠南澳車站，帶領旅客走入朝陽社區，漫步街區與漁港周邊，探索漁港慢生活，每人18,800元起；二日遊部分以「仲夏微醺」為主題，邀請調酒師登上列車，打造鳴日廚房限定特調酒會。其中西部二日「府城慢饗」串聯洲南鹽場與新營糖廠，帶領旅客認識重要調料來源，安排入住臺南遠東香格里拉飯店。

此外，東部二日「山與海的邂逅」規劃春日織羅部落走讀與手做「米彩繪」體驗傳統文化，或走訪陶錫工藝空間，認識日常器皿與廚具原材料，夜晚入住位於花蓮縣瑞穗鄉群山之中的瑞穗天合國際觀光酒店，連續六年榮獲票選「全台最美飯店」，並兩度獲頒交通部觀光署「卓越五星」標章，為全台唯一獲此殊榮的卓越五星溫泉度假酒店。

酒店擁有得天獨厚的「黃金湯」，從室內到戶外108湯池的金色水樂園，以及三溫暖裸湯區，各式水療按摩池、烤箱、蒸氣室等豐富設施，旅客更享限定鳴日主題房卡與瑞穗天合黃金湯泡湯粉禮盒，並於晚間特別安排PRIME ONE牛排館享用晚餐，打造難忘的奢華度假時光，二日遊每人41,900元起。

餐食部分，由三星頤宮行政主廚陳偉強與名廚王輔立聯手操刀，以中西交融的料理手法，將鐵道沿線的食材，如宜蘭蔥、櫻桃鴨、花蓮豬等在地食材轉化為星級盛宴。本季主推「海皇三重奏」，將龍蝦以台式蒜蓉、原民香椿與西式蝦膏等三種料理方式呈現海鮮的鮮甜；「熱石海鮮湯」運用原住民傳統石煮法，並融合法式工法淬鍊蝦殼精華，將草蝦、小卷與蛤蜊的鮮甜層層釋放於厚實湯底；「山林石澗海味珍寶」以來自宜蘭有機糙米、閹雞與干貝慢火熬煮 8 小時，入口感受米香與雞湯交融的醇厚滋味；「馬告紅酒燉和牛頰」則選用頂級和牛，以花東山林香料「馬告」慢火燉煮，利用其淡雅的檸檬清香平衡油脂，肉質口感溫潤滑順。

餐後甜點部分以傳統與創新為靈感，推出取材夜市文化造型擬真的「台灣烤玉米」慕斯，以及雪茄造型的可可巧克力脆餅。同時，因應時令變化，打造期間限定「鹹蛋黃艾草戚風蛋糕」與「端午鹼粽佐小農蜂蜜」，在鹹甜交織間呼應節慶氛圍，讓傳統元素在甜點中呈現出不同層次的驚喜。

下午茶套餐延續在地食材風味，推出將宜蘭鮮蔥香氣融入酥香餅皮的「宜蘭圓舞曲」，以及結合原民剝皮辣椒風味的「小米甜甜圈」；「晨霧琥珀凝凍焦糖布丁」則選用宜蘭友善平飼雞蛋與瑞穗鮮乳製作，全程未加一滴水，呈現濃郁奶香與甜而不膩的細緻口感。

雄獅旅遊鳴日廚房迎來全新升級版本，聚焦三大亮點：首度停靠宜蘭南澳車站、全新在地星級盛宴，以及仲夏微醺主題活動。雄獅旅遊／提供
雄獅旅遊鳴日廚房迎來全新升級版本，聚焦三大亮點：首度停靠宜蘭南澳車站、全新在地星級盛宴，以及仲夏微醺主題活動。雄獅旅遊／提供

團體行程以「產地至餐桌」為設計核心，規劃走訪陶錫工藝，認識日常器皿與廚具原材料。雄獅旅遊／提供
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首度停靠南澳車站，規劃走訪「朝陽漁港」，了解地方創生的發展軌跡與轉型歷程，造訪茶籽堂於南澳打造的苦茶油文化場域「茶籽堂製油所」。茶籽堂／提供
首度停靠南澳車站，規劃走訪「朝陽漁港」，了解地方創生的發展軌跡與轉型歷程，造訪茶籽堂於南澳打造的苦茶油文化場域「茶籽堂製油所」。茶籽堂／提供

團體行程以「產地至餐桌」為設計核心，規劃走訪陶錫工藝，認識日常器皿與廚具原材料。雄獅旅遊／提供
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南澳 華僑 馬來西亞

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