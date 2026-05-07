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【重磅快評】弟弟掌虎航 邱議瑩還會說「好低喔？」

聯合報／ 主筆室
蘇貞昌與邱家關係密切，圖為邱議瑩去年底舉辦高雄市長初選造勢活動時，蘇貞昌南下（左二）推薦她是最適合接棒陳其邁的人。圖／聯合報系資料照片
蘇貞昌與邱家關係密切，圖為邱議瑩去年底舉辦高雄市長初選造勢活動時，蘇貞昌南下（左二）推薦她是最適合接棒陳其邁的人。圖／聯合報系資料照片

綠委邱議瑩的弟弟邱彰信接任台灣虎航總經理，引發討論。邱彰信捲入國安私菸案後，職務數度異動，官司還沒定讞，官卻越作越大，每次職務調整都有「帶罪升官」的質疑，邱議瑩甚至以「你好低喔」回應媒體堵訪；如今邱彰信出任華航子公司虎航總座，邱議瑩總不好意思再說「好低喔」吧？

2019年間邱彰信涉入總統專機國安私菸案，當時邱擔任華航空品處副總，因涉嫌利用專機違法走私香菸，一審被台北地院判2年8個月有期徒刑，二審改判緩刑，但檢方已上訴，目前仍在審理中。

官司雖在進行中，但邱彰信仕途絲毫不受影響。案發之初暫調總經理室高專，再升特助，2022年又升副總級的聯合管制處長，短短3年已官復原級。然而最大的爭議是邱的資歷僅在行銷與空品（免稅品），卻坐上攸關飛機調派、飛航安全監控與營運調度聯合管制處長，華航當時真的「賭很大」。   

當時邱彰信的姊姊邱議瑩被媒體堵訪質疑這項人事有「人命當兒戲」之嫌，邱反嗆「甚麼叫把人命當兒戲」，還反問媒體「你是哪一台？怎麼會問這種問題，我覺得你好低喔」。即使邱護弟心切，但仍難掩政治酬庸或裙帶關係的聯想，因蘇貞昌一向與邱家關係密切，才讓外界認為蘇想在離任閣揆前先讓邱彰信卡位。 

這次邱彰信升任虎航總經理，可難為了虎航董事長黃世惠，她很技巧地介紹邱彰信，稱虎航面對全球航空業高度競爭，對領導者的要求跨越了飛安、修護、財務、營運及勞資關係等多重面向，為確保找到最理想的掌舵者，不惜拉長尋才周期，最終確定由邱接任總經理。

去年四月虎航總座張明瑋因失去董事身分後迅速請辭，職缺懸空一年多，異常現象讓「非自願離開」或「理念不合」的猜測在業界不脛而走。虎航去年營收創新高，但獲利卻下滑11%，外界認為公司治理出現漏洞，黃世惠稱這次尋才跨越飛安、修護、財務等面向，難免予人為邱彰信量身訂作的揣測，原來這一年多的懸缺就是在等邱補足飛安資歷？

這次邱議瑩投入高雄市長初選，儘管受美濃大峽谷事件波及傷了選情，但仍以些差距輸給賴瑞隆。不過初選民調揭曉後，她立刻表態恭喜賴瑞隆，還與賴同框掃街謝票，展現團結姿態，雖然儘管蘇貞昌已離任，但邱議瑩的演出難道不是出於對「德意志」的表忠嗎？

邱彰信並非政治酬庸或裙帶關係的唯一受惠者。邱彰信升任處長後，時任華航空品處協理的于堯雖一審判2年6月，後來也出任華信航空董事長特助，更別提被視為「國王人馬」的華航資深副總羅雅美，她是專機任務的負責人，但出事後僅調任董事長特助，後來又回任資深副總，接著又被派擔任華膳董事肥缺。

這些綠友友們不僅司法脫身，在仕途上還個個風生水起，先後寄生華航。這些人事案一再反映民進黨政府對「自己人」的寬容，不惜犧牲專業，只要政治正確，即便犯錯也能迅速重回要職，甚至更上一層樓。

最慘的還是國安局特勤中心少校及軍士官們，案發後國安局少校吳宗憲、張恒嘉等人隨即被調離侍衛室並接受司法調查，依陸海空軍軍官士官任職條例等規定，這些軍職人員若未宣告緩刑應強制退伍並剝奪退休俸，和綠友友權貴相比，能不喟歎？

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

邱議瑩 邱彰信 台灣虎航 華航

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