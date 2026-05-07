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君善輪載200萬桶原油抵麥寮港 台塑化提升產能

中央社／ 雲林縣7日電

4月中旬順利通過荷莫茲海峽的台塑海運旗下超大型原油輪（VLCC）君善輪今天抵達麥寮港，船上裝載200萬桶原油，預估可紓解國內約半個月用油量；台塑化將提升煉油產能開動率。

經濟部長龔明鑫4月22日表示，台灣每天原油需求約15萬桶，200萬桶原油可支撐國內半個月需求。

美伊戰爭4月中旬暫時休兵，伊朗一度開放荷莫茲海峽，懸掛賴比瑞亞國旗的君善輪（Fpmc C Lord）成為少數通過海峽船隻之一。

原訂昨天進麥寮港的君善輪由於港內還有其他船舶卸貨，延後入港，目前已抵達麥寮港，預定明天卸貨。

台塑石化股份有限公司總經理林克彥告訴中央社記者，每個月都有7艘載運200萬桶原油船到港，君善輪只是其中之一，另每個月汽柴油供應200萬桶，煉製量遠大於這個數目，以生產其他石化產品。

林克彥表示，台塑化規劃5月煉油產能開動率將從4月的43%提升到6成以上，6月再拉高到8成，感謝台塑海運人員努力。荷莫茲海峽一度開放時，船隻正好在港嘴，順利運出原油，將派員慰問船員們。

除君善輪，台塑化積極採取多元採購策略，包括從紅海、阿曼灣等中東非波斯灣地區，及西非、地中海等多地採購原油，原料陸續到港。

荷莫茲海峽 龔明鑫 原油 台塑化

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