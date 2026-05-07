Curves 攜手台灣人壽跨界合作 打造健康管理新模式

台灣已邁入超高齡社會，國人平均壽命突破80歲，健康風險前移與慢性病長期化，讓「如何提早介入長期管理健康」成為重要課題，在此趨勢下，由資策會統籌規劃服務設計，串連中信金控子公司台灣人壽與女性健身品牌 Curves 可爾姿展開跨域合作，結合運動場域、保險制度與健康服務，於7日舉行聯合發表會，宣布推動以女性為核心、以規律運動為出發點的健康管理新模式。

台灣壽副董事長許東敏表示：「健康不只是個人課題，更是整個社會共同面對與準備的公共議題。台灣人壽因應超高齡趨勢，很早就開始角色轉型。2017年推出臺灣第一張著重健康管理的外溢保單。保險業不應僅提供事後的保障，更要陪伴大家提早預防風險、建立保障及支持，讓健康準備可以做得更貼近生活。就好比一場球賽，政府作為投手提出『健康台灣』的政策願景，台灣人民間業者則作為捕手、野手共同響應，精準接住全民的健康運動與保險服務需求。」

Curves 可爾董事長李佳蓉表示：「Cunves 深耕台灣近二十年，我們相信身體健康應被長期追蹤與重視。我們希望透過運動數據化與保險回額機制，讓健康行為被量化與累積，使運動不只是當下投入，更能轉化為長期累積的健康資產，進一步落實預防保健與全民健康促進的願景。」